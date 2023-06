Alejandro Sanz rompe con su novia

El cantante Alejandro Sanz abrió el sábado en Pamplona la segunda parte de su gira Sanz en vivo. Un concierto que ha cobrado una importante carga de emotividad después de que el pasado 27 de mayo el artista informara en redes sociales de que atraviesa una nueva crisis personal.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente", escribió hace unos días en sus redes sociales haciendo saltar todas las alarmas. Refugiado en su música, el artista se muestra muy confiado de encontrar "la luz en medio de la oscuridad".

A este estado anímico deplorable se sumaría ahora la ruptura con la artista cubana Rachel Valdés, su pareja desde hace más de tres años. La revista ¡Hola! adelanta en exclusiva la noticia, que se habría producido por el desgaste en la convivencia.

Hace dos semanas se produjo la crisis de la pareja cuando ella, según fuentes cercanas a la revista, se fue de la casa en la que ambos convivían llevándose todas sus pertenencias.

Por el momento, los protagonistas de esta historia ni han confirmado ni han desmentido nada al respecto, según informa Vanitatis. El silencio es, por ahora, la pauta que siguen. Aunque de ser cierta la noticia, no sería de extrañar que Sanz lo comunicara en breve a través de sus redes sociales, tal y como hizo con su anterior relación, cuando se separó de Raquel Perera.

El preocupante tuit del artista se habría producido después de la ruptura con su novia cubana. Hace cinco días, Alejandro Sanz explicó que había tenido "un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho" al tiempo que confesaba que su intención era no suspender la gira Sanz en vivo, de la que tiene programados conciertos en Madrid, Barcelona, Granada, Albacete, o la más próxima, el sábado, en Pamplona.

A su estado depresivo y a su ruptura con su novia, Alejandro Sanz estaría pasando apuros económicos tras avalar a un amigo en Miami. Según algunas informaciones, el artista estaría arruinado con una deuda que ascendería a 7,9 millones de dólares. Alejandro Sanz ha afirmado que "encerrarse" no es una buena idea y agradece a sus fans el "calorcito " proporcionado. "Vamos a por el día de mañana. El sol está en camino", ha indicado.

Entre los comentarios de ánimo, ha recibido el del pianista James Rhodes, que en más de una ocasión ha hecho públicas sus depresiones : "¡Cómo te entiendo querido! Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales". Su perfil de Twitter se llenó de mensajes de apoyo. El más aplaudido fue el del pianista James Rhodes. "Como te entiendo, querido. Siempre hay nubes. Pasan, a menudo lentamente, pero lo hacen. Son temporales. Nunca olvides que eres todo el cielo, inconcebiblemente vasto y permanente, capaz de presenciarlas ir y venir. Te queremos mucho", le dijo.

Por su parte, su exmujer, Raquel Perera, reconoció, en declaraciones en Espejo Público, que en su relación "intenté ayudarlo en todo lo que pude" y recordó que en 2007 tuvo que parar tras una gira por Estados Unidos debido al estrés.