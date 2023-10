Alejandro Sanz, declarado en rebeldía por no pagar los 3 millones

El Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid ha declarado en rebeldía a Alkazul S.L., la sociedad de Alejandro Sanz, por no hacer frente a los préstamos contraídos por la compra de varias mansiones en Miami y que suman una deuda de unos tres millones. Así lo confirma LOC, de El Mundo, que sostiene que tras ser condenado al pago de dicha cantidad, Sanz no la ha abonado y que, además, la juez del caso no ha sido capaz de notificarle en persona la resolución.

Esta medida, de no variar la actitud del cantante, podría derivar en el embargo de sus bienes, algo que, como recuerda el economista, ya le ha sucedido en Miami debido a esta misma causa.

Alejandro Sanz, "triste y cansado"

El cantante español, que se encuentra actualmente de gira por los EE UU, confesaba hace unos meses estar pasando por una etapa complicada, algo que siempre se ha relacionado, en parte, con su situación procesal. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", aseguraba Sanz en Twitter, un mensaje que generó miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", explicaba.