Alejandro Sanz está arruinado

El programa Espejo Público desveló que Alejandro Sanz está arruinada después de ser estafado por un amigo en Miami. "Se puso como aval", explicaron ele programa de Susanna Griso, que cifró la deuda del artista en 7,3 millones de dólares de forma conjunta con otra compañía cuyo nombre no trascendió.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", aseguraba la semana pasada el cantante en Twitter, un mensaje que ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", explica.

En el texto escrito la semana pasada, el músico dice que quiere compartir este sentimiento "por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

Entre los comentarios de ánimo y solidaridad, ha recibido el del pianista James Rhodes, que en más de una ocasión ha hecho públicas sus depresiones, y que le transmite su comprensión: "Cómo te entiendo querido. Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales", le dice.