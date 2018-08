Alejandro Fernández es expulsado de un avión por molestar al resto de pasajeros estando borracho

El cantante Mexicano Alejandro Fernández ha vuelto a crear polémica al presentarse en un vuelo comercial en estado de embriaguez y molestar al resto de pasajeros antes del despegue, hecho que desencadenó la expulsión de El Potrillo del avión.

Según informan varios testigos, tras los avisos que indican a los pasajeros que apaguen los teléfonos móviles y se pongan el cinturón de seguridad, el cantante decidió ponerse en pie en medio del pasillo del avión y mostrar las imágenes del accidente del vuelo de Aeroméxico que se dirigía el pasado 31 de julio a Durango (al norte de México) y que se desplomó durante el despegue por una ráfaga de viento.

En un evidente estado de embriaguez, Alejandro Fernández acompañó el desafortunado vídeo con las palabras "esperemos que no nos pase lo mismo", por lo que el pánico se apoderó de los viajeros que se encontraban presentes en ese momento, al tratarse de un vuelo dirección Guadalajara de la misma compañía que el accidentado.

La respuesta por parte de la tripulación de la compañía aérea fue expulsar al cantante de Me dediqué a perderte del avión, ya que había mantenido una actitud conflictiva desde el primer momento y esa fue la gota que colmó el vaso.

Varios medios internacionales se han hecho eco de la noticia y han compartido imágenes del cantante durante el altercado.

A pesar de no ser la primera vez que Alejandro Fernández tiene algún problema por mostrarse bajo los efectos del alcohol en público, el famoso cantante ha pedido disculpas a la compañía y a los viajeros, a través de su cuenta de Twitter, asegurando que "alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona".