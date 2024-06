Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a ser padres

Tras casi cinco meses de relación Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han decidido dar un paso fundamental en sus vidas: van a ser padres. En exclusiva a la revista ¡Hola! han confirmado una noticia que llevaba rumoreándose desde hace unas semanas.

La nieta de María Teresa Campos ha señalado que "al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo".

La joven pareja —Alejandra Rubio tiene 24 años y Carlo Costanzia 31— asume con responsabilidad y alegría esta nueva etapa de su vida. Alejandra Rubio señala a la revista ¡Hola! que "tardé poco tiempo en descubrirlo. No pensé que saldría positivo el test, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié. También sentí miedo y una responsabilidad muy grande".

Por su parte, Carlo Costanzia avanza que "todavía no sabemos si es niño o niña. El bebé nacerá en diciembre. Estamos muy contentos". No obstante, en estos primeros meses Alejandra ya ha comenzado a experimentar "cansancio y muchas náuseas", algo que según Carlo "no ha llevado muy bien".

Terelu Campos y Mar Flores, preparadas para ser abuelas

Alejandra Rubio también confirma en ¡Hola! que su madre Terelu Campos fue la primera persona en saber la noticia. "Me notaba rara y se lo solté de sopetón. Flipó, claro, pero nos dijo que nos apoyaría".

En cuanto a Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, el joven señala que "a mi madre le impactó un poco, pero se lo tomó muy bien. Se puso supercontenta".

Test de embarazo

La noticia sobre el embarazo de Alejandra Rubia surge solo unas semanas después de que la joven fuera vista comprando varios test de embarazo en una farmacia de Madrid.

En ese momento, Alejandra negó los rumores, declarando: "Es una barbaridad que se publiquen titulares así. ¿Qué más falta? ¿Que revisen mi basura? No se pueden hacer afirmaciones tan a la ligera. No, no estoy embarazada. Sé que a algunas personas les haría mucha ilusión, pero no".