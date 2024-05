Alec Baldwin habla de sus años de adicto, cuando se metió una raya "de aquí a Saturno"

Alec Baldwin, de 66 años, ha abierto el polvoriento baúl de los demonios durante su participación en popular podcast. El intérprete ha recordado la época en la que era consumidor de cocaína, algo que no hace a menudo, y el momento en el que dio el paso hacia el absentismo.

El más célebre de los Baldwin comentó en el podcast Our Way with Paul Anka and Skip Bronson que llava 39 años sobrio, "desde el 23 de febrero de 1985", asegura. Aunque antes de dar el paso hacia la convertir su cuerpo en un santuario libre de estupefacientes, se esnifó "una raya de cocaína de aquí a Saturno".

