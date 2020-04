Alberto Fabra, pareja de Silvia Jato, recibe el alta hospitalaria

El expresidente de la Generalitat Valenciana y senador territorial por la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, ha superado definitivamente el covid-19. Este viernes ha recibido el alta hospitalaria, por lo que ha abandonado el Hospital General y ya cumple la última etapa de su recuperación en su domicilio, según ha informado el Partido Popular de Castelló.

Alberto Fabra ha reiterado una vez más su "infinito agradecimiento" por la "extraordinaria avalancha de muestras de cariño, respeto y buenos deseos" que ha recibido durante todo este tiempo, sin duda -ha señalado- la energía que necesitaba "para combatir el virus y vencerlo".

Sobre todo, ha insistido en su "absoluto reconocimiento, admiración y agradecimiento" al gran equipo de profesionales médicos de Castellón, porque, según ha explicado, ha sido testigo en primera persona de "cómo se vuelcan en el cuidado de los pacientes, luchando junto a ellos. "Son los héroes de esta pandemia. Gracias, gracias y gracias a todos", ha añadido.

"Hoy por fin ha llegado el día. Han sido 31 días muy largos, y muy difíciles. Soy afortunado por formar parte del grupo de personas que han superado la enfermedad", ha apuntado Fabra, quien ha dicho que no quiere olvidarse de todas aquellas personas que no han corrido la misma suerte, más de 20.000 españoles. "Me uno al dolor de todas sus familias y seres queridos, y les envío mis más sentidas condolencias", ha subrayado.

Según ha destacado, ahora es el momento de acabar de recuperarse definitivamente. "Estoy feliz de poder hacer lo que más necesitaba en todo este tiempo: volver a sentir calor y el afecto directo de mi familia, y retomar el contacto y el cariño con mis compañeros en el Partido Popular, y de todos los castellonenses en general", ha concluido.

El exsenadot ingresaba con covid-19 el pasado 17 de marzo, entonces, su pareja, la lucense Silvia Jato, se mostraba muy preocupada en redes sociales por su salud. Lo mostró publicando una imagen en la que se veían varias vírgenes y ángeles junto a una vela, a quienes, según dejaba entender, acudía para mantener viva la recuperación de Fabra.