Carrillo, sobre Feliciano como director del Madrid Open: "No sabe ni gestionar su nevera"

La relación entre Feliciano López y Alba Carrillo es conocida por haber tenido un final lleno de reproches y dardos cargados de veneno en declaraciones a los medios de comunicación.

Lo cierto es que aunque el extenista se retiró el año pasado, todavía sigue recibiendo algún revés de quien fue su pareja hasta 2016.

A pesar de hacer su vida separada de la del tenista desde hace más de un lustro, la modelo se ha acordado del tenista en sus últimas declaraciones a los medios durante la presentación de Garfield. Todo saltó cuando un periodista le preguntó sobre su última ruptura sentimental, con Álex Coves.

No puedo ser más fan de Alba Carrillo y su baño de realidad hacia Feliciano y su opinión sobre los famosos que "gestionan" espacios públicos pic.twitter.com/gGGHINpc8q — Otto Más 🎙️ (@Otto_Mas) May 1, 2024

Feliciano López no merece las buenas palabras de Alba Carrillo

"He madurado, hemos terminado muy bien, y no es el momento. En el futuro Dios dirá, igual nos reencontramos", comentaba Carrillo antes de acordarse de su otra expareja, de quien ya adelantaba que "personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos", antes de comenzar a criticar varias facetas de López.

"Él es que es inexpresivo total, pero cuando va a su coche sé que va ardiendo por dentro, que yo le conozco. ¡Toma, zarpazo!", comentaba sobre su actitud al volante.

También valoró su ideología política: "Él no era para mí. Le gustaban los toros, es muy de extrema derecha. Quiero decir, no es yo. Es de izquierdas él, pero de raqueta, luego de lo otro... Uff, colea de estribor mogollón".

Asimismo, cuestionó su capacidad de gestión de grandes eventos, como director del torneo Madrid Open. "Yo, de verdad, nunca he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala". A lo que añadió sus supuestas dificultades para llevar a cabo tareas domésticas o hacer la compra, especialmente en la sección de charcutería. "Le mandabas a comprar pavo y no sabía, no distinguía entre lomo y salchichón", sentenció.