Alarma por Àngel Llàcer: "Diarrea muy grave con sangre"

La última hora sobre el estado de salud de Àngel Llàcer hace aumentar la preocupación. El actor y director teatral se encuentra hospitalizado debido a una bacteria contraída durante un viaje a Vietnam.

El miembro del jurado de Tu cara me suena se encuentra en una situación compleja, que ha tratado de analizar en Espejo Público Concha Gimeno, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología.

¿Qué le pasa a Àngel Llàcer?

Atendiendo a Concha Gimeno, Àngel Llàcer estaría sufriendo los efectos de la bacteria shigella: "Es una bacteria entérica que la tenemos en el intestino y es patógena, pero no afecta a animales, sino que la transmisión es entre humanos. Permite tener una infección grave que consiste en una diarrea muy grave con sangre, moco, pus y deshidratación".

En España no es común sufrir este tipo de infecciones, pero cuando viajamos a países de Indonesia o África aumentan las posibilidades de contraer esta infección intestinal.

¿Cómo eliminar la shigella?

Según Concha Gimeno la eliminación de la bacteria shigella se produce a través de las heces: "La dosis infectiva de esta bacteria es muy baja y con solo diez ya puede producirse la infección. Una vez tratado no debería tener más problemas. Esta bacteria la tenemos en toda Europa, pero como no hay mezclas de agua residual con agua potable, no tenemos brotes, aunque puede haber casos aislados. Con toda la higiene sanitaria, no es frecuente que nosotros tengamos infecciones por shigella".