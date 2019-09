Aitana Ocaña, nominada a los Grammy Latino: "Estoy en una nube"

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado los nominados de la vigésima Entrega Anual del Latin Grammy, la distinción internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón a la música latina otorgado entre profesionales de la música. Alejandro Sanz y Rosalía encabezan las nominaciones, pero en la lista se ha colado la extriunfita Aitana Ocaña, que se ha declarado gratamente sorprendida.

"Estoy flipando, no me lo estoy creyendo, gracias de corazón, no sé qué decir, estoy en una nube". Así se manifestaba tras saber que ha sido nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista junto a Burning Caravan, Cami, Fer Casillas, Chipi Chacón, Elsa y Elmar, Greeicy, Juan Ingaramo, Paulo Londra y Nella.

Alejandro Sanz es el máximo favorito para esta vigésima edición de los Latin Grammy al estar nominado en un total de ocho categorías, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo por #ElDisco (Universal Music, 2019). Además, dos de las canciónes del álbum, No tengo nada y Mi persona favorita (con Camila Cabello), compiten en las categorías de Canción y Grabación del Año.

Rosalía sigue de cerca a Alejandro Sanz con cinco nominaciones, dos de ellas compitiendo contra el madrileño con su disco El mal querer en las categorías de Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo.

La catalana está también nominada por Aute Cuture —Grabación del Año—, Con altura —Mejor Canción Urbana— y Pienso en tu mirá —Mejor Canción de Pop—. El Mal querer está también nominado en premios relacionados con el diseño y su producción.

Por su colaboración como coproductor con Rosalía, El Guincho está también nominado a cinco premios. También acaparan nominaciones otros artistas como Juan Luis Guerra, Fonseca, Andrés Calamaro y Tony Succar (cuatro cada uno).

Entre los músicos españoles destaca también Leiva, quien recibe tres nominaciones por Mejor Álbum de Pop-Rock, Mejor Canción -Godzilla- y Mejor Diseño.

La categoría Álbum del Año está compuesta por un grupo diverso de artistas: Paula Arenas (Visceral), Rubén Blades (Paraíso Road Gang), Andrés Calamaro (Cargar La Suerte), Fonseca (Agustín), Luis Fonsi (Vida), Rosalía (El Mal Querer), Alejandro Sanz (#ELDISCO), Ximena Sariñana (¿Dónde Bailarán Las Niñas?), Tony Succar (Mas De Mi) y Sebastián Yatra (Fantasía).

En la categoría de Grabación del Año compiten Marc Anthony (Parecen viernes), Andrés Calamaro (Verdades afiladas), Vicente García (Ahí ahí), Juan Luis Guerra (Kitipun), Juanes con Alessia Cara (Querer mejor), Juanes con Lalo Ebratt (La plata), Rosalía (Aute cuture), Alejandro Sanz con Camila Cabello (Mi persona favorita), Alejandro Sanz (No tengo nada) y Ximena Sariñana (Cobarde).

Más allá de los intérpretes, el ingeniero de sonido Jaycen Joshua aspira a ocho premios por sus trabajos para Juanes, Rosalía, Luis Fonsi o Sebastian Yatra. El ingeniero David Kutch puede llevarse seis premios, igual que los productores Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Julio Reyes Copello.

En el proceso de los Latin Grammy, votan miembros creadores de música en todo el mundo, que son parte de La Academia Latina de la Grabación y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos artistas, compositores, músicos, productores e ingenieros de mezcla y estudio.

Los nominados de este año fueron seleccionados entre aproximadamente 15.500 inscripciones en 50 categorías y reflejan una variedad de artistas consolidados y nuevos que sacaron grabaciones durante el periodo de elegibilidad -1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019-.

La ronda final de votación para seleccionar a los ganadores del Latin Grammy se iniciará el 3 de octubre. La Academia Latina de la Grabación revelará a los ganadores el 14 de noviembre en la Premiere del Latin Grammy y en la ceremonia que la Cadena Univision trasmitirá en vivo ese mismo día desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.