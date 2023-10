Aitana se lleva un golpe en Barcelona: "Me lo siento supergordito, ¿se me nota?"

Las actuaciones de Aitana en su gira de presentación del disco Alpha siguen dando de qué hablar. Si el concierto inicial en Valencia había revolucionado el gallinero con algunos pasos sensuales en sus bailes, el pasado jueves la artista recibiría ​en plena actuación un golpe más duro que las críticas moralistas.

Quiero deciros que me acabo de pegar una *stia en todo el labio que creo que me lo he partido 😅😂 @Aitanax #alphaTourPalau pic.twitter.com/SouQOBuF1P — Anα (@Ana_fb04) October 12, 2023

En esta ocasión la intérprete de Formentera o LAS BABYS, tendría un percance con el micrófono que la habría llevado el pasado jueves a dirigirse al público del Palau Sant Jordi para dar explicaciones. La artista se dio un golpe con le micrófono que le produjo una hinchazón en el labio, por lo que explicó al respetabla que si notaban que se le inflamaba esa era la razón. "Me lo siento súper gordito, ¿se me nota?", comentó la artista. "A lo mejor me he partido el labio", añadió, aunque finalmente pudo continuar el concierto sin mayores consecuencias.