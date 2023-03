"No quería sacar eso": la respuesta de Aitana en el Hormiguero cuando le preguntan por Sebastián Yatra

Aitana fue este miércoles a El Hormiguero presentar su nuevo disco Los Ángeles. Una nueva era musical más madura y electrónica, donde la cantante se atreve colocándose en la mesa de mezclas. Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle sobre su nueva música, pero también abordó la vida personal de la cantante

Motos le preguntó sobre la dificultad de llevar una vida normal, a lo que la cantante le explicó: "Yo hago todo lo absolutamente normal. Depende de los días, pero me gusta mucho ir por el centro tranquilamente, aunque a veces llevo mascarilla para disimular un poco. No obstante, también es bonito cuando te encuentras a alguien que te habla y te dice que alguna canción le ha inspirado. Hay días que voy muy tranquila, que no pasa nada, y otros que se lía un poco más. Depende del momento"

En ese momento, la cantante catalana habitualmente esquiva a responder sobre su vida privada, se vió en una encerrona cuando el presentador le preguntó por Sebastián Yatra, el que sería su nuevo novio. "Salir de fiesta por la noche como en el videoclip de la nueva canción, porque si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos", afirmó Motos.

Aitana se mostró sorprendida con el comentario y se tapó la cara con las manos en señal de violencia: "No quería sacar eso, ¡eh!". Rápidamente quitó hierro al asunto utilizando la palabra amigos para referirse a la gente con la que sale de fiesta y va a la discoteca: "No, no, es verdad que cuando salgo con mis amigos depende mucho de a qué discoteca, a qué lugar. Pero me suele gustar estar con la gente, es que me parece aburrido estar en un reservado tú solo, pero hay veces que, por seguridad, la misma sala te dice que no te podemos dejar meterte aquí".

Motos no insistió más y coincidía con ella, porque para él "estar en el reservado es un tostón". "A mí me gusta estar rodeado de gente, conocer gente nueva", concluía Aitana.