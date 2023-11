La artista Aitana ha denunciado este jueves la circulación por redes sociales de una imagen suya "editada" en la que aparece durante una supuesta sesión de maquillaje con la cara lavada, más hinchada y sin su característico flequillo.

"Si vais a juzgar algo, que sea algo real", ha dicho la cantante a través de la red social X en un mensaje en el que ha recordado los posibles efectos que puede tener intentar avergonzar a alguien a causa de su físico: "Me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande".

