Ainhoa Arteta, en el programa de Bertín Osborne: "Me violaron en Nueva York"

Ainhoa Arteta será la próxima invitada al programa Mi casa es la tuya, que se emitirá en la noche de este sábado en Telecinco, y donde la soprano se sinceró ante Bertín Osborne sobre los aspectos más duros y difíciles de su vida.

"En Nueva York tuve un percance durísimo. En Nueva York me violaron. Tirada en el suelo y no reaccionaba, solo temblaba", reveló la cantante al presentador del espacio de Mediaset, que solo alcanzaba a decir "qué horror, qué horror".

"En Nueva York tuve un percance durísimo. En Nueva York me violaron. Tirada en el suelo y no reaccionaba, solo temblaba"

Esta agresión sexual, como ya explicó la artista en 2019, ocurrió cuando tenía 25 años, en el momento que se desplazó a Estados Unidos para seguir formándose y progresar en su carrera musical.

"ME DABAN TRES HORAS DE VIDA". En uno de los adelantos del programa que se emitirá el sábado, Ainhoa Arteta también habló con Bertín Osborne de otro episodio traumático vivido, en este caso en 2021, cuando sufrió diversos problemas graves de salud. "Tengo amputación aquí –mano derecha–, amputación en el pie y todo injertos en el pie", explica.

La soprano tuvo que afrontar en ese pasado año un contagio de covid-19 que la dejó en silla de ruedas de forma temporal, un infarto y un cólico nefrítico. "Estuve seis días en coma inducido", revela sobre los numerosos problemas de salud.

Sin embargo, estas grandes dificultades en la vida de Ainhoa Arteta no han podido apagar el espíritu de la artista, de la que el mundo solo conoce "el diez por ciento". "Me llaman Lady Corcho porque no me hunde nadie", bromeó con Bertín Osborne.

"La Ainhoa que conoce casi todo el mundo es el 10 por ciento de la Ainhoa"