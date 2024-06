Agreden a Jaime Caravaca, excolaborador de 'La Resistencia', en plena actuación

El humorista murciano Jaime Caravaca ha pedido disculpas este martes "a las personas que se sientan afectadas" por el "comentario desafortunado y nada apropiado" que hizo sobre el hijo de tres años de Alberto Gonzalo de Juan, Pugilato, quien agredió al cómico mientras actuaba en un bar de Madrid.

"Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas. Aparquemos la violencia, y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres", ha escrito hCaravaca en su perfil de X.

Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas. Aparquemos la violencia, y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres. — Jaime Caravaca (@jaimecomedia) June 4, 2024

Unas palabras a las que no ha tardado en responder Pugilato, quien ha aceptado las disculpas del murciano además de afirmar que defiende la libertad de expresión "de la misma manera" que defiende el "derecho a responder".

"Acepto tus disculpas, Jaime. Defiendo la libertad de expresión de la misma manera en la que defiendo el derecho a responder. No te deseo ningun mal y espero que esto sirva para que otros comprendan que los niños son sagrados. Un saludo", ha añadido en su mensaje de X.

El ministro apoya al humorista

Tras conocerse la agresión de Pugilato a Caravaca el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mostrado su apoyo al humorista: "acabo de hablar con Jaime Caravaca para trasladarle el apoyo" del Ministerio de Cultura tras "la agresión que sufrió a manos de la extrema derecha", ha señalado Urtasun en un mensaje en su cuenta de X.

Caravaca, conocido por haber sido colaborador de La Resistencia, fue golpeado por Pugilato cuando actuaba en un bar de Madrid, debido a un comentario que el cómico había hecho sobre su hijo de tres meses en X, posteriormente borrado, y que el agresor tachó de "pedófilo".

Según el vídeo colgado en redes sociales, el individuo acudió a una actuación de Caravaca en el local Beer Station; se subió al escenario y se encaró con él, para después arrinconarle y golpearle en la cara en dos ocasiones.

El comentario de Caravaca: "Nada ni nadie podrá evitar que sea gay"

"Nada ni nadie podrá evitar que sea gay, y de mayor se harte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar", había señalado el humorista en un comentario a una foto de Pugilato con su hijo.

"Basura", "Dímelo a la cara" y "Ahora vas y me denuncias" fueron algunas de las frases que el cantante espetó a Caravaca. Posteriormente se dirigió a los espectadores para pedirles perdón: "Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos".

Una frase que ha repetido Pugilato en sus redes, en las que también ha afirmado: "No me arrepiento de nada y si tuviera que comenzar todo de nuevo, actuaría tal y como he actuado."

Alberto Gonzalo de Juan es conocido como Pugilato por el nombre del grupo musical que lidera y cuyos temas son de clara ideología de extrema derecha, con títulos como Patria o plomo o Sacrificio y disciplina.