Affleck 'tira' a Ana de Armas a la basura

Era una de las parejas mediáticas más queridas, pero el nuevo año no ha sentado bien ha los actores Ben Affleck y Ana de Armas que tras casi un año de romance han decidido poner fin a su relación. Ante esta decisión el intérprete ha realizado una polémica acción que ha generado un enorme revuelo en las redes sociales: tirar a la intérprete cubano-española a la basura.

Tal y como se aprecia en las imágenes subidas a Twitter, y que, dicen, datan del 18 de enero, es decir, este lunes, al parecer, el hermano de Ben, el también intérprete Casey Affleck, tiró al cubo de la basura que había en la residencia donde vive una foto a tamaño real de Ana que este guardaba en su casa.

Unas tristes imágenes que pondrían de manifiesto el mal momento que atraviesa el intérprete, que, visto lo visto, no quiere que haya rastro alguno de la que hasta hace poco era su pareja en su casa.

Quizá Ben Affleck no era totalmente consciente de que este hecho alimentaría más si cabe la posibilidad de que su relación con Ana de Armas no atraviese por su mejor momento. Tirar a la basura una imagen de cartón piedra con su chica como protagonista no deja frío a nadie y es que el hecho en sí, lejos de lo que pueda desvelar en sí, ha generado una gran indignación entre los seguidores de la española.

Después de un año de relación, esta se ha ido al traste y el actor parece no haber recibido con buen tiento este fracaso sentimental, después de comprobar las polémicas imágenes que llegan desde Los Ángeles, concretamente a las puertas desde el domicilio de su hermano y, según publican medios estadounidenses, a expresa petición de Ben Affleck, dolido por su ruptura.

Como suele ser habitual, los motivos que se ofrecen para explicar este fracaso sentimental hablan de problemas de convivencia. Al parecer, Ben Affleck y Ana de Armas han tenido fuertes discusiones al no encontrar un acuerdo en aspectos básicos de la convivencia: "Su relación era complicada y ella no quiere asentarse en Los Ángeles. Obviamente, Ben tiene que hacerlo, ya que sus hijos residen allí", destacan en la revista People tras hablar con una fuente cercana a la pareja.

El actor tiene tres hijos, fruto de su relación con la también actriz Jennifer Garner, de la que se separó el pasado 2018 tras 13 años de matrimonio. Una responsabilidad que él no quiere desatender, pero que le habría hecho discutir con su novia, quien prefiere no sentirse atada a la ciudad considerada como la meca del cine estadounidense.

Las imágenes del hermano de Ben Affleck tirando a la basura a su cuñada han sido muy polémicas, pero desde medios estadounidenses aseguran que su relación, ahora de amistad, es fuerte y sincera, lo que no resta dolor a su ruptura: "Se tienen un profundo amor y respeto".

Eso sí, fuentes cercanas a la pareja aseguran que el principal problema entre ambos es que "están en momentos distintos de sus vidas" y es que mientras Ana de Armas trata de hacerse un hueco en Hollywood, a él poco le queda ya que demostrar tras una prolífica carrera cinematográfica. De ahí que, pese al amor que se profesan, hayan decidido "romper de forma completamente amistosa", por iniciativa de la española.