Adriana Ugarte desvela que una red de lujo intentó prostituirla

La actriz Adriana Ugarte reveló a Eva Soriano en La noche D que una red de lujo intentó captarla para la prostitución.

"Al salir de la Universidad, en el metro, me puse a hablar con una chica", comenzó relatando tras admitir que le encanta "hablar con gente" que no conoce. "Me preguntó qué edad tenía, si estudiaba, si tenía novio…", contó.

Fue entonces cuando la otra chica planteó una proposición que tampoco extrañó de primeras a la luego actriz: "Conozco a un chico que es muy majo y le gustaría mucho ir a cenar una vez a la semana y que os fuerais de fin de semana rural, como tres días". Al llegar a casa, se lo contó a sus padres, que le aclararon: "Prostitución de lujo, de jovencitas y estudiantes".