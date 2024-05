Adriana Karembeu denuncia un intento de violación de "un célebre realizador" francés

La modelo y presentadora de televisión Adriana Karembeu ha denunciado un intento de violación por parte de "un célebre realizador" de cine francés al que no identificó.

El incidente, ocurrido en 2010, es uno de los episodios que la modelo narra en un libro autobiográfico titulado Libre -que salió a la venta este pasado jueves- y cuyos detalles compartió este viernes en una entrevista con el canal BFM.

Explicó que acudió a la vivienda del director, a petición de su agente, para tratar de su posible participación en la siguiente película de ese cineasta. Tras hablar del guion, "se lanzó sobre mi en un intento de algo", declaró Karembeu.

En el libro describe que la abrazó a la fuerza y otros detalles, por lo que en las páginas lo considera como un intento de violación.

"Con 35 años tenía fuerza para zafarme de él", añadió este viernes.

Karembeu afirmó que en su momento no dijo nada porque apartó el incidente de su cabeza y decidió seguir con su vida. "Lamento no haberlo dicho, por mi hija y por todas las chicas que podrían encontrarse en la misma situación y no tienen mi carácter", puntualizó.

No recuerda el nombre del agresor

Sobre la identidad del agresor, aseguró que no da el nombre del cineasta porque no lo sabe.

Cuando al cabo de los años habló con su agente sobre el tema, éste le dijo: "no me acuerdo de quién era, pero sí de que era alguien del que después oí historias similares".

Se trata de la última de una serie de acusaciones en la industria del cine francés, que en los últimos meses se ha visto sacudido por casos como el del actor Gérard Depardieu (que será juzgado en octubre por dos casos de abusos) o las denuncias contra los directores Jacques Doillon o Benoit Jacquot por parte de varias actrices.

Estos escándalos han motivado que el martes pasado la Asamblea Nacional francesa aprobara crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en el cine.