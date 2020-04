Adrián Lastra, a los padres irresponsables: "Dejad de hacer el imbécil"

El actor Adrián Lastra ha estallado este domingo en redes sociales tras observar varias escenas en que algunos padres no cumplían las normas de distancia de seguridad marcadas por el Gobierno.

Lo siento mucho... pero es que me hierve la sangre..... pic.twitter.com/n0hyZMVK14 — Adrian Lastra (@Adrian_Lastra) April 26, 2020

"Me hierve la sangre... Si no sabéis hacer las cosas, no salgáis a la puta calle", clama el actor en un vídeo publicado en su Twitter. Lastra llama a seguir las recomendaciones y medidas de seguridad para evitar una segunda ola.

El actor muestra también su preocupación de que por culpa de estos padres irresponsables se produzca una regresión en el número de contagiados por coronavirus en España.