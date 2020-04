Adele y su marido se reparten 160 millones de euros en el divorcio

La cantante Adele y su marido, el filántropo Simon Konecki, se reparten unos 160 millones de euros (171 millones de dólares) en el divorcio, cantidad que ambos pretendieron mantener en secreto, pero la dio a conocer el periódico británico The Sun. Adele y Konecki se separaron en abril de 2019 tras ocho años de relación y un hijo de siete años en común, cuya custodia seguirán manteniendo, pero del divorcio se habían conocido muy pocos detalles por decisión sobre todo de la artista. De hecho había solicitado a un tribunal de Los Ángeles (California) que no trascendiera el acuerdo, principalmente por su hijo, al menos ese parecía ser el argumento de la ya expareja.

Los 160 millones de euros son los que la cantante de Someone Like You y Konecki se repartirían como producto económico desde su boda, en 2016, pues cada uno llegó al matrimonio con su fortuna personal, ella como cantante y él como broker.

Tras la ruptura, Konecki (45 años) se mudó a una mansión valorada en 8 millones de euros, próxima a la que compartía con Adele (31), en la exclusiva Beverly Hills. Algunos medios relacionaron tras la ruptura en abril del pasado año a Adele con el rapero Skepta, que al parecer ya concluyó también.