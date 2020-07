Acusan al youtuber Sr. Fortfast de acoso y explotación laboral

Comenzó sus andaduras haciendo preguntas de cultura general en botellones o a jóvenes que captaba desprevenidos por las calles. Poco a poco su canal fue ganando peso y Sr. Fortfast llegó a convertirse en un youtuber de reconocido prestigio.

Sus contenidos en los últimos años viraron hacia un tono político llegando a entrevistar a personajes como Íñigo Errejón o Pablo Iglesias. Ahora, un escándalo destapado en redes sociales promete frenar su carrera.

Fran Rodrigo, antiguo empleado del youtuber, ha desvelado en Twitter que las condiciones laborales y humanas a las que le sometía la estrella de Internet eran traumáticas.

"Si me prestáis atención durante los próximos 5/10 minutos, voy a explicar a qué hace referencia este tuit porque son ya dos años aguantando", comienza explicando en un extenso hilo de Twitter. "Llevo dos años acumulando odio y traumas que solamente he hablado con psicólogos y con mis círculos más cercanos. Lo que me impulsa a hacer esto público es el querer acabar de una vez por todas con esta sensación que tengo en el pecho que no me permite vivir", continúa Fran Rodrigo.

Si me prestáis atención durante los próximos 5/10 minutos, voy a explicar a qué hace referencia este tuit porque son ya dos años aguantando. https://t.co/nxMajKN6sU — Fran Rodrigo (@StreamFran) July 3, 2020

En el hilo, el joven explica cómo Fortfast le "engañó. La primera semana ya tuve que trabajar unas doce horas diarias durante el fin de semana". Todo ello con un sueldo de 1,5€ por hora de trabajo, sumado a un trato irrespetuoso que el joven ha mostrado en unos audios.

Tras este testimonio algunos conocidos del joven han querido dar mayor veracidad y apoyo a lo contado, es el caso de la ex novia de Fortfast, al que describe como "una gran mierda".

Mi ex siempre ha sido un gran mierda y la verdad me alegro tanto que se le haya expuesto pq ya era hora. Me callé muchas cosas sobre él pero me ha humillado como el que más y se ha salido con la suya como el que más, también. Ojalá se entere todo el mundo de cómo es en realidad https://t.co/LHlWSdbFgg — ninss (@karinagodd) July 3, 2020

El youtuber ha denunciado una campaña de acoso contra él y ha anunciado que estará desaparecido durante una temporada.

Voy a desaparecer una temporada. Por favor, dejad de escribirme a mi teléfono privado. No vengáis a mi casa. No molestéis a mis padres. pic.twitter.com/AFS3OwFQnK — Fausto Climent (@SrFortfast) July 4, 2020

MONTAJE. También han sido varias las voces que han vaticinado que todo el embrollo puede tratarse de un montaje con vistas un futuro vídeo.