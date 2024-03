La actriz Olivia Munn se sometió a una doble mastectomía por un "agresivo" cáncer de mama

La actriz estadounidense Olivia Munn reveló este miércoles que se sometió a una doble mastectomía después de haber sido diagnosticada de un "agresivo" cáncer de mama en febrero del año pasado.

"Espero que compartir esto ayude a otras a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propia travesía", escribió la también modelo en una publicación de Instagram que incluyó fotografías y un video de ella hospitalizada, así como un comunicado explicando su situación.

Munn, de 43 años, describe que en 2023 dio negativo en una serie de pruebas genéticas y en una mamografía, pero que posteriormente se realizó una resonancia magnética, una ecografía y una biopsia en las que los doctores le detectaron la enfermedad.

La intérprete confesó que el tipo de cáncer que sufre en ambos senos es del subtipo luminal B, que es "agresivo y de crecimiento rápido", pero apuntó que se siente "afortunada" porque se lo detectaron "con tiempo suficiente" para combatirlo.

"Lo detectamos con tiempo suficiente para contar con opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que pueda tener que enfrentarse a esto algún día", continuó en su comunicado.

La actriz de X-Men: Apocalypse (2016) dijo que se ha sometido a cuatro operaciones en los últimos diez meses, incluidas las extirpaciones de sus dos senos, y que continúa con el tratamiento.

En su publicación, también agradeció el apoyo de su pareja, el actor y cómico estadounidense John Mulaney, así como de su familia y amigos a la hora de hacer pública su enfermedad: "Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más duras antes de compartirlo", concluyó.

En los últimos tiempos, la actriz redujo su actividad profesional progresivamente limitándose principalmente a protagonizar la serie Tales of the Walking Dead en 2022 y la película The Gateway un año antes.