La actriz Mónica Cervera, de nominada al Goya por 'Crimen Ferpecto' a vivir en la calle

La actriz Mónica Cervera, que estuvo nominada a los Premios Goya por su papel en la película Crimen Ferpecto (2004), ha pasado de ser una habitual de las alfombras rojas y de las producciones cinematográficas a vivir en la indigencia, según ha podido saber Semana.

La reconocida publicación de la prensa rosa explica que Mónica Cervera vive en un banco de un parque de Marbella, su ciudad natal, a la intemperie e intentado cobijarse del frío, así como de las inclemencias meteorológicas del invierno.

En declaraciones concedidas al medio, la intérprete asegura que ha intentado pedir ayuda a ciertos organismos para abandonar la calle, aunque sin éxito: "Lo único que quiero ahora es que Bienestar Social, con los que tengo cita el 25 de enero, me den una estabilidad".

Cervera insiste en "no necesitar a nadie" para revertir esta situación por lo que rechaza cualquier tipo de socorro por parte de algunos de sus familiares que residen en Málaga. "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir", señala.

Asimismo, deja claro que no tiene pensado volver a un set de rodaje. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", expresa en Semana, rompiendo así con la profesión que tantas alegrías le dio hace unos años.

Cervera, popular por su característico sentido del humor y cercanía, lleva años siguiendo una rutina discreta y desligada de la esfera pública. Pese a que tiene abierto su perfil social, en el que asegura en su biografía que se encuentra "actualmente en proceso creativo", no acostumbra a hacer menciones de su forma de vida.

Trayectoria

La andaluza deslumbró en la gran pantalla siendo 2004 su gran año, en el que recibió una nominación a los premios Goya como Mejor Actriz Revelación por su actuación en Crimen Ferpecto. Todo hacía presagiar que le esperaba un futuro brillante alejado de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra a día de hoy.

Su debut como actriz fue de la mano del cortometraje Hongos, de Ramón Salazar. Años más tarde participó en proyectos de éxito como Manos a la obra o Busco, entre otros. Su última aparición data del año 2016 cuando formó parte de La que se avecina durante los episodios en los que dio vida a María José, hermana de Amador y Teodoro Rivas.