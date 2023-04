La actriz Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023

La actriz y cantante estadounidense de teatro, cine y televisión Mary Louise Streep, conocida como Meryl Streep, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. Así lo ha anunciado el jurado a las 12.00 horas reunido este miércoles en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo.

Con este premio se inicia la cuadragésima tercera edición de los Premios Princesa de Asturias. Esta candidatura ha sido propuesta por Pedro Almodóvar, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2006. A este premio optaban un total de 44 candidaturas de 20 nacionalidades.

Nacida en Summit (EE UU) el 22 de junio de 1949, Meryl Streep, comenzó sus estudios artísticos a los doce años con las clases de canto y ya en el instituto sumó las de interpretación. Graduada por el Vassar College (1971) y la Escuela de Arte Dramático de Yale (1975), Streep comenzó su carrera en los teatros neoyorquinos y actuó en varias producciones de Broadway, incluido el reestreno en 1977 del drama de Antón Chéjov El jardín de los cerezos.

Con tres premios Oscar, ocho Globos de Oro, dos BAFTA y tres Emmy, tras más de cuarenta años de carrera como actriz, Meryl Streep está considerada como una de las mejores actrices contemporáneas. Conocida sobre todo por sus papeles en el cine, ha destacado por su característica versatilidad, que se apoya, según la crítica, en una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes y reproducir diferentes acentos.

Posee el récord absoluto de nominaciones a los premios Oscar (21) y Globos de Oro (32) y es una de las dos actrices vivas que ha logrado el galardón de la academia estadounidense en tres ocasiones. La primera de ellas lo hizo como mejor actriz de reparto por Kramer vs Kramer (1979), con la que también se hizo con el Globo de Oro en la misma categoría.

Al inicio de los años ochenta tuvo sus primeros papeles como protagonista, por los que fue especialmente reconocida: The French Lieutenant's Woman (La mujer del teniente francés, 1981), por el que recibió un BAFTA y un Globo de Oro, galardón que repitió con Sophie's Choice (La decisión de Sophie, 1982), con la que, además, obtuvo su segundo Oscar.

Películas como Out of Africa (Memorias de África, 1985) de S. Pollack, Ironweed (Tallo de hierro, 1987) y Evil Angels (Un grito en la oscuridad, 1988), por la que fue premiada en Cannes, son algunas de sus mejores interpretaciones de esa década.

La filmografía con algunos de sus personajes más emblemáticos comprende The Bridges of Madison County (Los puentes de Madison, 1995), Marvin's Room (La habitación de Marvin, 1996), The Hours (Las horas, 2002), The Devil Wears Prada (El diablo se viste de Prada, 2006), The Doubt (La duda, 2008) –interpretación premiada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos–, el musical Mamma mia! (2008) y The Iron Lady (La dama de hierro, 2011), en el papel de Margaret Thatcher, que le valió, además de un Globo de Oro y un BAFTA, su tercer Oscar.

Florence Foster Jenkins (2016), The Post (Los archivos del Pentágono, 2017), Little Women (Mujercitas, 2019), Let Them All Talk (Déjales hablar, 2020) y Don't Look Up (No mires arriba, 2021) son algunos de sus últimos trabajos.

Filántropa y comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género, ha sido miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood.

Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, Streep ha recibido numerosos premios honoríficos como el César (Francia, 2003), el Donostia del Festival de San Sebastián (España, 2008), el Oso de Oro del Festival de Berlín (Alemania, 2012), el Stanley Kubrick Britannia (Reino Unido, 2015) y el Cecil B. DeMille (EE. UU., 2017), entre otros, y fue galardonada con las medallas Nacional de las Artes 2010 y Presidencial de la Libertad 2014.

Premio Princesa de Asturias de las Artes

El Premio Princesa de Asturias de las Artes se concede a "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas".

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón–, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.