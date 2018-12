La actriz estadounidense Angelina Jolie no descarta meterse en política y está dispuesta a ir "donde se le necesite", según declaró este viernes en una edición especial del programa Today de BBC Radio 4, que ella misma dirigió.

Preguntada por el presentador Justin Webb si se encaminaba hacia la política, la intérprete, conocida por su implicación en causas humanitarias, indicó que no cierra ninguna puerta.

"Si me hubieras preguntado hace veinte años, me habría reído. Realmente, no lo sé", manifestó Jolie.

"Siempre digo que iré donde se me necesite. No sé si estoy preparada para la política, pero también he bromeado sobre (el hecho de) que no sé si me queda ya algún esqueleto en el armario (posibles secretos o indiscreciones personales)", dijo.

Incidió en que es "bastante abierta" y está ya muy presente en el dominio público, y aseguró que puede "encajar" muchos golpes, lo que "es bueno".

"Pero, sinceramente, haré lo que crea que puede cambiar las cosas", afirmó.

Jolie destacó la labor que ya hace para ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que le permite "trabajar directamente con las personas necesitadas" y con gobiernos, haciendo mucho trabajo pero "sin títulos".

Durante la entrevista, Jolie, de 43 años, también habló de su vida familiar y de sus seis hijos, tres de ellos adoptados, de los que dijo que "celebran sus diferencias".

Jolie fue este viernes la directora de honor de Today, el programa insignia de BBC Radio 4, en el que tuvo como invitados al premio nobel de la Paz congoleño Denis Mukwege, al general estadounidense Curtis Scaparrotti, al artista chino Ai Weiwei y a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.