La actriz Aina Clotet ha emitido este martes un comunicado en el que afirma que fue sustituida en la serie Déjate llevar —creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera para Movistar+— tras comunicar que estaba embarazada.

Según ha explicado la intérprete catalana, a finales de junio fue seleccionada para interpretar un personaje protagonista de la serie, cuyo rodaje estaba previsto desde mediados de septiembre a finales de noviembre. "Mi personaje tenía unas 25 sesiones de trabajo, lo cual suponía la mitad del tiempo de la filmación", ha indicado.

Así, Aina Clotet ha detallado que, a comienzos de julio, descubrió que estaba embarazada de cuatro semanas. "Conozco perfectamente las características del personaje y decido comunicar la noticia inmediatamente a la directora, con la voluntad de ayudar a la producción y para que se puedan plantear la organización del rodaje teniendo en cuenta mi estado", ha señalado.

A juicio de la actriz, "estando de poco más de tres meses y medio", entendió que, "con una planificación adaptada", podría rodar la mayoría de sus escenas antes de que su embarazo fuese perceptible. "Si llegado el momento en que mi embarazo fuese visible quedaran escenas pendientes de rodar, entendía que se podría recurrir a cualquiera de las técnicas que utilizamos de forma habitual en estas circunstancias, como adaptar el vestuario, ajustar planos de cámara, sugerir que el personaje, que ya es madre de dos niñas, no necesita tener un vientre completamente plano, usar dobles de desnudo puntuales, etc. Y así lo propuse", ha asegurado.

En este sentido, Aina Clotet asegura entender que esa adaptación "suponía un esfuerzo" para todo el equipo, pero sostiene que, "como en el sector audiovisual es habitual adaptarse a todo tipo de imprevistos", asumió que la producción de una serie "marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad", consideraría todas las opciones para no excluirla "solo por estar embarazada".

Sin embargo, según el relato de la actriz, dos días después de comunicar la noticia, la directora le informó telefónicamente de que no creía que pudieran contar ella porque había "un problema con la póliza del seguro, que establece un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo" y que además veían "complicado" cambiar el plan de rodaje.

"Inmediatamente después, me llega que ya han abierto casting para mi personaje. Contacto con ellos y me comunican que es únicamente por si no consiguen solucionar el problema del seguro", ha manifestado, para después añadir que ante su "sorpresa con esta problemática", su representante y ella se asesoraron con distintas asociaciones como la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), la Artistas intérpretes sociedad de gestión (AISGE) y la Asociación de representantes de actores españoles (ARAE).

También hablaron con varios productores y directores que habían rodado con actrices embarazadas. "Y descubrimos que, efectivamente, los precios de las pólizas de seguro que cubren riesgos asociados al embarazo son elevados y que, ante estas situaciones, no existe un estándar y depende de la voluntad de cada producción asumir la contratación de actrices embarazadas, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones", ha defendido.

Aina Clotet y su representante pidieron una reunión con el productor y la directora, en la que propusieron "de nuevo todas las posibilidades de adaptación de planificación y artísticas", pero, según ha señalado la actriz, Leticia Dolera continuó "sin ver factible" disimular su embarazo en la última fase de grabación, "argumentando que el personaje tiene escenas de cama".

"PUSE A DISPOSICIÓN MI SALARIO". "Dado que mi interés y compromiso con esta serie era absoluto y entendiendo que parte del problema residía en un motivo económico (cambiar el plan de rodaje puede suponer un aumento presupuestario), puse a disposición mi salario para cubrir cualquier coste adicional que mi embarazo pudiese suponer a la producción", ha asegurado la intérprete.

Asimismo, Aina Clotet ha destacado que en la misma reunión preguntó si Movistar+ conocía la situación, a lo que respondieron que no. "Solicitamos que se les informe y acordamos que así lo harían. Días más tarde, en mi séptima semana de gestación y cuando todavía quedaban dos meses para que el rodaje empezara, el productor me transmite que, definitivamente, es legal y artísticamente inasumible mi presencia en la serie", ha explicado.

Según la actriz, Leticia Dolera, "en compensación", le planteó la posibilidad de interpretar un personaje capitular que rechazó, "no por el hecho de ser un personaje menor, como se ha dado a entender públicamente, sino por la gran sensación de desprotección que había sentido durante todo el proceso".

Clotet ha aclarado que, a finales de julio, su representante y ella solicitaron una reunión con los directivos de Movistar+, que tuvo lugar el 17 de septiembre, "justo el día en que se iniciaba el rodaje de la serie". La actriz ha indicado que en esta reunión expusieron "todos" los hechos acontecidos y que el equipo de Movistar+ les trasladó que no tenían conocimiento alguno de la problemática existente con la póliza del seguro para embarazadas, ni de ninguno de los problemas económicos y de planificación esgrimidos por la productora". "Añadieron que, de haberlo sabido, hubieran volcado toda su voluntad para intentar evitar que esta situación ocurriera", ha afirmado.

"Soy plenamente consciente de la enorme presión que conlleva dirigir y producir un proyecto como este. Pero por otra parte creo que es necesario mostrar la otra cara de la moneda, la de la presión que tiene la mujer que se queda embarazada y tiene que decidir si esconde su embarazo para conservar el trabajo o lo explica para favorecer la organización del mismo, arriesgándose a perderlo. Yo opté por decirlo por lealtad al proyecto y perdí un trabajo importante para mi, así como otro trabajo que rechacé por formar parte de este", ha subrayado.

Finalmente, Clotet ha manifestado que cree, "fervientemente, que ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para proteger su carrera profesional". "Siento que es compromiso de todas y todos luchar por una sociedad justa y equitativa, que no reduzca las oportunidades de las mujeres en momentos tan cruciales como el embarazo o la maternidad", ha concluido.