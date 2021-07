Ashton Kutcher y Mila Kunis revelan que solo lavan a sus hijos cuando están especialmente sucios

Los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis han suscitado una nueva polémica al desvelar tanto sus hábitos higiénicos como los de sus dos hijos, Wyatt y Dimitri, de 6 y 4 años respectivamente. La conversación ha surgido en el podcast Armchair Expert, del también intérprete Dax Shepard, y pronto ha dado la vuelta al mundo protagonizando memes y críticas en las redes sociales.

La actriz inició el tema afirmando que abusar de los geles de baño y de las barras de jabón puede ser muy perjudicial para la epidermis, dando lugar a serios problemas cutáneos. "Tenemos que prevenir la pérdida de aceites naturales de la piel. Para mí la regla es muy clara: si se puede ver la suciedad en ellos, lávalos, sino no tiene mucho sentido", ha comentado respecto a la higiene de sus hijos.

Kunis también ha confesado que durante su infancia no tenía agua caliente corriente, por lo que no se duchaba mucho. Un hábito que, a pesar de la distancia entre su anterior circunstancia económica y la presente, sigue manteniendo. Así, la actriz ha revelado que cuando nacieron sus hijos tampoco los lavaba: "Cuando he tenido hijos, tampoco les he bañado siendo recién nacidos. Nunca he sido de esas madres que bañan a sus niños tan pequeños", ha explicado en su entrevista.

Además, Ahston Kutcher ha añadido que él tampoco incluye el agua en exceso en su rutina diaria, pues ha confesado lavarse "solo las axilas y la entrepierna para evitar malos olores", desencadenando la aprobación de su mujer, que aseguró que no se lava "el cuerpo con jabón" de manera habitual, concentrándose solo en las partes esenciales.