Fernando Tejero revela que sufrió abusos sexuales en su infancia

El pasado martes, coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar, Fernando Tejero habló en el programa La Ventana (Cadena Ser) de una de las etapas más duras de su vida. Concretamente, de su infancia y juventud.

Durante la entrevista con Carles Francino, el actor se ha abierto en canal y ha revelado que sufrió acoso debido a su orientación sexual. "De pequeño tenía mucha pluma, y ya me insultaban, me llamaban maricón", afirmó el cordobés, quien también confesó que fue víctima de abusos sexuales por parte de un chico mayor que él –un asunto del que nunca había hablado antes públicamente–.

"Abusaron de mí sexualmente. Yo no me quería aceptar por la sociedad, por mi familia... y me quité la pluma"



El actor afirma que no fue capaz de ser él mismo hasta que llegó a Madrid. "Yo no quería aceptarme tampoco, por la sociedad, por mi familia… Y, entonces, me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cual era".

Tejero recordó también durante el programa a una de sus tías, cuya enfermedad lo marcó profundamente, pues convivió con esta familiar hasta que enfermó de cáncer y posteriormente falleció.