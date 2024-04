Un actor de 'Boardwalk Empire', lesionado al recibir una pedrada en Central Park

El actor Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire, Call Me By Your Name) resultó con una lesión menor en la cabeza al ser impactado por una piedra que le lanzó un sintecho en el Central Park neoyorquino, señalan medios locales.

El incidente, registrado el domingo, ocurrió poco antes de las ocho de la noche hora local (20.00 GMT). Stuhlbarg, de 55 años, corrió tras su presunto agresor, identificado como Xavier Israel, de acuerdo con la cadena ABC.

Dos policías detuvieron después a Israel, de 27 años, que tiene historial de arrestos previos por delitos menores, y le acusaron de agresión grave.

El actor, que también ha actuado en The Staircase y The Shape of Water, entre otros, resultó con un pequeño hematoma en la parte posterior de la cabeza pero rehusó recibir asistencia médica.