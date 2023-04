Se les acabó el amor... otra vez

La relación sentimental de Antonio David Flores y Marta Riesco ha tocado fondo otra vez. La exreportera de Telecinco compartió en redes sociales un demoledor escrito con el que anunció el punto y final de su romance con el ex guardia civil tras dos años juntos. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", compartió en su perfil de Instagram.

Pero esto no es todo, la que fuera reportera de Mediaset cargó contra la figura de Rocío Flores, que presuntamente estaba deseosa de que su padre y la periodista acabasen con su relación, que ha estado marcada por las constantes idas y venidas de ambos. "Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", afirmó con contundencia Marta Riesco. Sin embargo, no ha ofrecido más detalles. Se desconocen los motivos de la ruptura, pero hasta hace unos días, Antonio David Flores salía en las publicaciones en redes sociales de la periodista. De hecho, estuvo presente en la fiesta que la reportera celebró por su 36 cumpleaños.

Por otro lado, la periodista pidió respeto y tiempo para asimilar lo sucedido, dado que nunca imaginaría esta situación en el "peor momento de su vida" —hace una semanas fue despedida fulminantemente de Telecinco—, según explicó. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", añadió. La imagen que acompañó a este mensaje es significativa ya que se pueden ver varias bolsas y maletas con algunas de sus pertenencias.

Sin embargo, este no es el único bache que ha atravesado la pareja. Precisamente en abril del año pasado, Marta rompió en directo con Antonio David por primera vez, en Ya son las ocho. "Llevo batallando mucho por esta relación y creo que no se me está dando el lugar que corresponde. Creo que, a veces, en la vida, no se puede luchar contra todo y yo he aguantado mucho. Creo que no voy a poder continuar", dijo, llorando frente a las cámaras. Entonces, ambos pasaron unas semanas separados. Pero volvieron a estar juntos... Hasta ahora, que Riesco ha anunciado su segunda ruptura.

Una controvertida relación

Fue en enero de 2022, el excolaborador de Sálvame (ahora vetado en la cadena) y ex de Rocío Carrasco Antonio David Flores confirmó, a través de YouTube, que había comenzado una relación con Marta Riesco. Una controvertida reportera de Telecinco, 11 años menor que él con quien el ex guardia civil fue presuntamente infiel a su entonces mujer Olga Moreno. "No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta y yo hemos empezado a construir una relación y, en la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase y que no se publicasen informaciones malintencionadas", manifestó.