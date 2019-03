Abel Caballero 'vuelve' a 'Late Motiv' para nombrar hijo predilecto de Vigo

Raúl Pérez volvió a meterse en la piel de Abel Caballero en el programa de Andreu Buenafuente. El alcalde de Vigo está muy presente en Late Motiv desde su peculiar anuncio del alumbrado navideño, que se hizo viral por toda España, y tras protagonizar varios sketch, volvió a salir en antena este lunes para arreglar "la cobra de mano" que le había hecho a un espectador en un programa anterior.

El doble de Abel Caballero hizo un llamamiento a ese miembro del público para que acudiera de nuevo al plató y subsanar así el error. "Está quí, en Vigo, here, in the center of the world —aquí, en el centro del mundo—. Nueve millones de aplausos para él", anunció Raúl Pérez.

Para compensalo por "la cobra de mano", el falso Caballero nombró a este espectador hijo predilecto de Vigo y le entregó un collar de marisco. "Rezuma Vigo, parece El Cigala del mar", concluyó el imitador.