Abel Caballero responde a Georgina y la invita a ver las luces de Vigo: "No nos gana ni Nueva York"

La influencer Georgina Rodríguez presume del alumbrado navideño en el jardín de su casa durante la tercera temporada de Soy Georgina, ya disponible en Netflix: "En Giolandia encontraréis más luces que en Vigo". Esta declaración no pasó desapercibida en la ciudad gallega, y su alcalde, Abel Caballero, respondió con orgullo: "Me entusiasma que quieras emular las luces de Navidad de Vigo". Además, en tono jocoso, añadió: "A Vigo, en luces de Navidad, no le gana ni Nueva York".

A pesar del comentario, Caballero no dudó en elogiar a Georgina, calificándola de "fantástica" y "una crack".

💫 Georgina estás invitada, junto a tu familia, a disfrutar de nuestra Navidad🎄



😁Las mejores luces del mundo, las de Vigo ✌🏼#SoyGeorgina @NetflixES pic.twitter.com/yDF0nru3ku — Abel Caballero (@abelcaballero) September 20, 2024

Aprovechó la ocasión para invitarla, junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, a disfrutar de las famosas luces navideñas viguesas en persona, afirmando: "Nos encantaría que vinieras con tu familia aquí a la ciudad a vivir nuestras luces", destacando que millones de personas visitan la ciudad cada año para ver el espectáculo.

Una ciudad turística en Navidad

Vigo ha experimentado un aumento considerable de visitantes durante la temporada navideña en los últimos años gracias a su espectacular alumbrado navideño, que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

En diciembre de 2023, más de 143.000 personas visitaron la ciudad olívica para disfrutar de sus luces, un evento que ha ganado gran notoriedad tanto a nivel nacional como internacional. Miles de personas acuden específicamente para ver el famoso encendido y recorrer las calles iluminadas.

La promoción incansable del alcalde Abel Caballero ha sido clave en el crecimiento de este tipo de turismo durante la temporada navideña.