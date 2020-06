Jorge Javier carga contra Vox y Abascal lo llama "millonario progre"

Jorge Javier Vázquez realizó este martes unas contundentes declaraciones contra Vox durante la emisión de Sálvame. El presentador de Telecinco dijo que no permitirá que se le dé voz al partido de ultraderecha en el programa que él conduce. "Cuando yo esté delante no lo voy a consentir y, desde luego, me parece terrible que en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas. Me parece terrible. Me parece que no se les debería dar voz", apuntó.

Tras ser tachado de "antidemocrático" por sus compañeros, Jorge Javier insistió: "¿Cómo voy a dar voz a un partido que me insulta?", se preguntó, tras señalar que el discurso de Vox es "racista, homófobo, xenófobo. Es que son delitos", apuntó el presentador.

"Para mí, es fascismo puro. Es como si estuviese la falange y partidos que apoyasen la dictadura", afirmó el conductor de Sálvame.

Horas después, el líder de Vox, Santiago Abascal, reaccionó en Twitter al alegato de Jorge Javier Vázquez, al que se refirió como "millonario progre" y a quien comparó con el dictador norcoreano.

"Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar ya insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde Telecinco y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre".

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos.



No te lo vamos a permitir, millonario progre. pic.twitter.com/lcOOn4IDBH — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 23, 2020

La historia no terminó ahí, y poco después, el conductor de Sálvame respondía a Abascal por la misma vía: "Ayer le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje", escribió.