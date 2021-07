Ábalos, esclavo de sus palabras. "Vine para quedarme, no me echa nadie"

Un vídeo de José Luis Ábalos de hace apenas un año está incendiando las redes. El exministro, una de las personas que salieron del Gobierno en el reciente cambio de carteras anunciado por Pedro Sánchez, presumía en un acto de su inmortalidad política.

"Otros, quizás, estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie", decía Ábalos, inocente por aquel entonces de lo que el destino le tenía preparado.

Cuando un usuario de Twitter decidio reflotar el mensaje de Ábalos, fueron muchos los que tiraron de ingenio para contestar al que fuera ministro de Transportes.