"Estoy muy contenta con mi música"

Desde que que participó en el programa Levántate All Stars en 2016 junto a su madre, Bimba Bosé, Dora Postigo viene explorando sus dotes como cantante. Sin embargo, es ahora cuando la joven de 15 años está decidida a hacerlo de una manera profesional. De hecho, lleva varios meses creando temas con el productor Pional, alter ego del madrileño Miguel Barros, reconocido internacionalmente por su propuesta de música electrónica y sus remezclas para grupos indies como The xx y The Rapture.

Es la propia Dora quien adelanta sus nuevas aventuras artísticas en Instagram. "Estoy metida en el estudio con Pional y ya llevamos varias canciones que empezaremos a sacar después del verano", confiesa la hija de Bimba. "Estoy muy contenta con todo el trabajo que estamos haciendo", añade en una publicación en la que presenta una de sus composiciones propias al piano.

Actualmente, la adolescente se encuentra tomando un descanso de sus sesiones de grabación, puesto que hace dos semanas viajó a Estados Unidos. Allí disfruta de sus vacaciones estivales junto a su hermana pequeña, June; su padre, el productor audiovisual Diego Postigo; y la novia de este, la actriz Bárbara Lennie, premiada con un Goya por su papel en la película Magical Girl.

En cualquier caso, la hija de Bimba lleva compartiendo su faceta musical desde hace meses en las redes. En Instagram no solo tiene una cuenta principal, con más de 45.000 seguidores, sino otra llamada Dora Sings -Dora canta, en castellano-, que registra otros 24.500 followers. Precisamente, allí viene publicando versiones de artistas tan variopintos como Beyoncé, Adele, Justin Bieber, Elton John, David Bowie, Radiohead y Luis Miguel. En algunos de estos vídeos intervienen su hermana pequeña y su padre tocando la guitarra, mientras que otros son grabaciones de algunos conciertos que ya ha dado en Madrid.

Por otro lado, al igual que su polifacética madre, Dora también viene haciendo sus pinitos como modelo. En otoño del año pasado fue imagen de la campaña de la colección póstuma del diseñador David Delfín, tan unido a Bimba. Además, la adolescente ya ha realizado algunas editoriales de moda para algunas revistas de tendencias en las que colabora su tío, el fotógrafo Gorka Postigo.

La joven ya ha ofrecido conciertos en lugares como Hard Rock o el Festival de Jazz de Madrid.