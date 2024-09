Tres restaurantes gallegos para aprovechar los últimos días de verano

Que no sufran aquellos que no han podido disfrutar de los meses de verano. El buen tiempo puede acompañar hasta bien entrado el otoño y las actividades lúdicas o al aire libre no tienen porque cesar. Como por ejemplo, cenar en la terraza de un restaurante. TheFork, la plataforma líder de reservas en Europa, acaba de presentar su segunda edición de TheFork Summer Hits, el ránking nacional de los mejores restaurantes que no te puedes perder durante este período de entretiempos, en el que Galicia cuenta con un total de tres establecimientos entre los elegidos: dos en Pontevedra y uno en Ourense.

Pereiro de Aguiar - Miguel González

Se trata del restaurante, en el décimo tercer puesto, está ubicado en(Ourense) en un pequeño hotel rural de carácter centenario casi escondido. Cuenta condegustación sorpresa que evolucionan según mercado, pero con elaboraciones en las que prima el sabor, la delicadeza y la calidad de la materia prima. Entre los treinta primeros figura la(28º), en, con una amplia variedad de creaciones culinarias y platos basados en productos de temporada, de mercado y con especial importancia a laPor último, se encuentra el(47º), situado en Pontevedra, una propuesta gastronómica centrada en la búsqueda constante de ingredientes dey de temporada.Ela nivel nacional lo conforman los siguientes espacios: en primer lugar, ubicado en la bahía San Pol, en pleno corazón de la Costa Brava, en segundo lugar se encuentra, un espacio al aire libre situado en el centro de Málaga con vistas panorámicas a su catedral y una selección gastronómica excepcional con platos centrados en la cocina mediterránea; seguido de, en Santa Eulalia Des Riu (Ibiza), un viaje gastronómico por las rutas desconocidas de Perú, Amazonia, Andes y Pacífico, de la mano del chef Omar Malpartida.Y en quinta se encuentra, en el Puerto de Santa María (Cádiz), un lugar perfecto para los amantes del sur, especializado en carnes y arroz a la brasa.

El restaurante, situado en el pequeño lugar de A Morteira, apuesta por una cocina "repleta de sensaciones, recuerdos y técnica en una casa de ensueño". Tiene una estrella Michelin.

Meaño - Quinta de San Amaro

El madrileño Nacho Crespo, al frente de maravilloso enclave en plenas Rías Baixas, es el lugar perfecto para tomarse un cocktail salnés o una cazuela especial de cabracho y san martiño.

Tui - Beldade

Ubicado en una casa en piedra alejada del centro de Tui, ofrece una carta en la que encuentras una corvina en salazón, arroces melosos, rabo de toro o ajo blanco de anacardos.

Ibiza - Maymanta

El restaurante situado en la azotea del Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel apuesta por el tartar de atún maridado con ponzu de yuzu y algas, y realzado con un toque de aceite de ajíes.

Sagunto - Arrels

Ubicado en las antiguas caballerizas del Palacio de los Duques de Gaeta, tiene a la chef Vicky Sevilla al frente. Apuesta por cocina de mercado con un marcado toque de vanguardia.

Sevilla - El Mirador

Situado en una coqueta terraza del céntrico Hotel Vincci La Rábida, tiene en el tartar de atún o de carne uno de sus señas de identidad, sin olvidarnos de la mojama.

Benidorm - D-Vora

Situado en la terraza lounge al Gastrohotel RH Canfali, cuenta con unas vistas espectaculares al mar y donde se podrá disfrutar de una cocina cuidada y creativa pero que respeta la esencia y el estilo mediterráneo.

Ibiza - Sky Bar by Hotel MIM

Lugar espectacular para tomarse un cóctel o donde disfrutar de sus creativas propuestas de sushi y sashimi, así como otras especialidades de cocina mediterránea e internacional, disfrutando del ritmo de la música.