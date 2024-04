El ritual de la queimada gallega: historia, receta y conjuro mágico

La queimada gallega es una bebida tradicional de Galicia que ha trascendido barreras para convertirse en un auténtico ritual cargado de historia y misticismo.

Con raíces que algunos sitúan en la época celta, este brebaje de la gastronomía gallega a base de aguardiente, azúcar, limón y granos de café, es protagonista de encuentros sociales y festividades, especialmente en la noche de San Juan.

La queimada no solo es apreciada por su sabor único, sino también por el espectáculo de su preparación, donde el fuego juega un papel esencial, convirtiendo el acto en una experiencia sensorial completa.

Leyenda gallega de la queimada

Entre las tradiciones más importantes de Galicia se encuentra la queimada, un ritual que combina historia, cultura y misticismo en partes iguales. Según la leyenda, este ritual tiene el poder de alejar a los malos espíritus y proteger a quienes participan en él, creando un puente entre el mundo terrenal y el espiritual.

El origen de la queimada, tan arraigado en la cultura gallega y cargado de una atmósfera de misticismo y tradición, encuentra un giro sorprendente en su historia. A pesar de la creencia popular que la vinculan con rituales ancestrales celtas o castrexos y la dota de un aura de antigüedad, investigaciones y revisiones históricas apuntan hacia una realidad diferente.

Según el historiador Xavier Castro, catedrático de Historia Contemporánea de la USC, la queimada, tal y como la conocemos hoy, con su espectáculo de fuego y conjuros contra meigas y espíritus, es una práctica mucho más moderna de lo que se suele pensar, emergiendo en realidad en el siglo XIX con la popularización del aguardiente en Galicia.

La destilación de bebidas alcohólicas, a pesar de conocerse desde hace milenios para la elaboración de perfumes, no se popularizó en Galicia hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, desmontando así el mito de su origen ancestral.

Aunque existen referencias anteriores al uso de aguardiente quemado como remedio para la ronquera, sugeridas ya en el siglo XVIII, no es hasta el XIX que el aguardiente se convierte en una presencia común en Galicia, promoviendo su uso tanto en contextos medicinales como en la creación de la queimada.

La transformación de un remedio casero en un rito social y cultural ampliamente practicado y apreciado en Galicia se consolidó en el siglo XX, impulsada por figuras culturales y políticas como Eligio González, Álvaro Cunqueiro, José María Castroviejo, Manuel Fraga, y muchos otros, quienes no solo contribuyeron a su popularización, sino que también enriquecieron el ritual con nuevos elementos y conjuros.

Este proceso de mitificación, lejos de restar valor a la queimada, ha enriquecido el patrimonio cultural gallego, transformando la bebida en un símbolo de identidad, unidad y celebración comunitaria, trazando un puente entre el pasado y el presente de Galicia.

Ingredientes queimada gallega

Aquí tienes los ingredientes de esta bebida gallega tan popular:

Aguardiente de orujo gallego: El aguardiente de orujo es una bebida alcohólica destilada que se obtiene a partir de los restos de la uva tras la fermentación en la producción de vino. Es una bebida típica de Galicia y es el ingrediente principal de la queimada. En esta receta se necesitan 2 litros. Azúcar: Se utiliza para endulzar la queimada y equilibrar el sabor fuerte del aguardiente. En esta receta se usan 300 gramos. Piel de limón: La piel de limón se agrega para aportar aromatización y frescura a la queimada. Se utiliza una pieza de piel de limón. Piel de naranja (Opcional): Al igual que la piel de limón, la piel de naranja puede ser añadida para aportar más aroma y sabor cítrico a la bebida. Es opcional, lo que significa que puedes omitirla si lo prefieres. Café en granos: Se añade un puñado de granos de café, que le dan a la queimada un sutil aroma y sabor a café tostado. Canela en rama (Opcional): La canela en rama es otro ingrediente opcional que se puede añadir para darle un toque adicional de sabor y aroma a especias a la queimada.

Receta queimada gallega

La receta de queimada gallega se ha transmitido de generación en generación, manteniendo su esencia a lo largo de los siglos. La ceremonia de preparación es un espectáculo en sí misma, en el que el fuego cobra vida, danzando en la oscuridad y creando figuras caprichosas que iluminan las caras de los asistentes.

La receta comienza con preparar el espacio de trabajo, preferiblemente en exteriores o en un área segura dentro de casa. Se necesitará un recipiente de barro resistente al fuego. Es importante tener a mano un paño húmedo para controlar cualquier llama que pueda surgir durante el proceso, ya que el recipiente estará caliente.

Se requiere un buen aguardiente de orujo gallego, piel de limón (y opcionalmente de naranja), azúcar y granos de café. Se coloca el azúcar en el fondo del recipiente junto con los granos de café y la piel de limón, antes de verter el aguardiente. Se prende fuego al contenido del recipiente y se va bajando lentamente hasta que el aguardiente se encienda.

Luego se remueve con cuidado y se hacen movimientos circulares para avivar las llamas. Con el tiempo, las llamas pasarán de un tono naranja a azul. En este punto, se comienza a recitar el conxuro (conjuro) con dramatismo mientras se continúa avivando las llamas. Una vez completado, la queimada se sirve en pequeñas tazas de barro y se consume con precaución debido a su temperatura caliente.

El conjuro mágico de la queimada

El conjuro de queimada, recitado durante la preparación, es una parte crucial del ritual. Este texto poético, cargado de referencias a seres y entidades de la mitología gallega, se pronuncia en voz alta para purificar el lugar y las almas de los presentes.

A través de sus palabras, se invoca a la naturaleza y sus elementos para que impartan su bendición y protección. El ritual de la queimada, con su rica historia y profundo simbolismo, sigue siendo un pilar de la cultura gallega.

Aquí está la recitación completa:

"Mouchos, coruxas, sapos e bruxas;

demos, trasnos e diaños;

espíritos das neboadas veigas,

corvos, píntegas e meigas;

rabo ergueito de gato negro

e todos os feitizos das menciñeiras…

Podres cañotas furadas,

fogar de vermes e alimañas,

lume da Santa Compaña,

mal de ollo, negros meigallos;

cheiro dos mortos, tronos e raios;

fuciño de sátiro e pé de coello;

ladrar de raposo, rabiño de martuxa,

oubeo de can, pregoeiro da morte…

Pecadora língua de mala muller

casada cun home vello;

Averno de Satán e Belcebú,

lume de cadáveres ardentes,

lumes fatuos da noite de San Silvestre,

corpos mutilados dos indecentes,

e peidos dos infernais cus…

Bruar da mar embravecida,

agoiro de naufraxios,

barriga machorra de muller ceibe,

miañar de gatos que andan á xaneira,

guedella porca de cabra mal parida

e cornos retortos de castrón…

Con este cazo

levantarei as chamas deste lume

que se asemella ao do inferno

e as meigas ficarán purificadas

de tódalas súas maldades.

Algunhas fuxirán

a cabalo das súas escobas

para iren se asulagar

no mar de Fisterra.

Ouvide! Escoitade estos ruxidos…!

Son as bruxas que están a purificarse

nestas chamas espiritosas…

E cando este gorentoso brebaxe

baixe polas nosas gorxas,

tamen todos nós quedaremos libres

dos males da nosa alma

e de todo embruxamento.

Forzas do ar, terra, mar e lume!

a vós fago esta chamada:

se é verdade que tendes máis poder

ca humana xente,

limpade de maldades a nosa terra

e facede que aquí e agora

os espiritos dos amigos ausentes

compartan con nós esta queimada."