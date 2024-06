Una parada obligatoria en el Camino de Santiago para los amantes de los chicharrones y el chorizo

Los amantes de los chicharrones y el chorizo tienen una cita obligatoria en Chichalovers, el nuevo local compostelano especializado en bocatas hechos con estos dos productos. Graciela Castro y Darío Capelo son los creadores de un proyecto que combina sabores tradicionales con conceptos más modernos, tratando la carne como un lienzo en blanco para la creación de platos innovadores. Y todo con una marcada personalidad gallega.

Local de Chichalovers. NACHO SANTÁS

"Veño da terceira xeración de hosteleiros na miña casa e fixen estudos de hostelería aquí en Santiago", asegura esta grovense, que sin embargo, se considera más picheleira, ya que es en la capital compostelana donde vive y donde se encuentra la base de su marca de eventos, Onyvá eventos. "Nunca pensei que ía montar unha bocatería e aquí estamos Darío e máis eu". Estos dos socios juntaron sus experiencias, una en el sector ganadero y otra en el hostelero, para abrir este negocio ubicado en el número 5 de Porta do Camiño.

"O produto o elabora a familia de Darío e aquí o transformamos, lle damos un toque de creatividade", afirma Castro. Unas transformaciones que pueden crear, por ejemplo, O trapalleiro, una deliciosa combinación de chicharrón, ensalada de col, queso San Simón y pan brioche. Otros favoritos en la carta son el Chegar e encher, con pan do país y sabor a caldo, o el Arredemo!, un picante bocata con chipotle.

Pero no solo bocatas ofrece este nuevo local: "Creemos moito no concepto de bocata e birra, temos una gama moi rica de cervezas Alhambra que imos ir maridando cos bocatas". También podremos degustar postres en los que no falta ese toque de fusión como el 'Pan con chiculate' o la 'Porcallada', con crema de cacahuetes, plátano, frambuesa y chocolate derretido.

Pan y chorizo de Chichalovers. NACHO SANTÁS

Elaboración propia y productos de proximidad

Todo lo presente en la carta está hecho a partir de elaboración propia y con productos de proximidad. "A gandería está en Santa Comba, a 40 km de aquí, e a carnicería a dous minutos, no mercado de Abastos". No solo la carne, el pan también es tradicional y está elaborado en la panadería Moa y en La Boulanxerí, en el caso del pan brioche.



Este carácter local está presente en todos los aspectos del negocio, "todos os bocatas teñen nomes moi nosos, temos un glosario e queremos que a xente leve un pouco da nosa cultura a outros sitios".

A pesar de que todavía no tienen muy claro cuáles serán los horarios, "estamos mirando de abrir de 11.00 horas a 23.00 e de pechar os luns e os martes, pero temos que decidilo".