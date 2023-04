Zara lanza tres bolsos hechos a mano por redeiras de Corme

El fuerte vínculo de Inditex con Galicia, donde el coloso de la moda ha nacido y desde donde sigue creciendo por todo el mundo, queda patente en las novedades de Zara para esta primavera con una colección cápsula de bolsos hechos a mano por las redeiras de la asociación Illa da Estrela de Corme en colaboración con la diseñadora viguesa Sonia de Gerónimo.

Se trata de un minibolso y dos cestos de edición limitada que ya se han convertido en todo un éxito de ventas. De hecho, figuran como agotados en la web de Zara, aunque el mensaje de ‘coming soon’ adelanta que pronto volverán a estar disponibles.

Tienen un precio de 69,95 y 79,95 euros a cambio de un complemento realizado de forma artesanal, tejido meticulosamente por mujeres que crean y arreglan las redes de pesca, lo que supone un plus en la era de la fast fashion. Hace justo unos días, en una entrevista concedida al Financial Times, la presidenta del gigante de Arteixo, Marta Ortega, aseguraba que Inditex no se reconoce en ese concepto de moda rápida. Estos tres bolsos, que llevan el sello de Artesanía de Galicia, son un ejemplo.

Cinco guías de viaje

Junto a ellos, la nueva colección de Zata también sorprende con guías de viaje para "posibles aventureros" con cinco destinos: Galicia; Bruton, en Reino Unido; Ojai (EE. UU.); Naoshima, en Japón; y Windhoek, en Namibia. Se completan con una colección de láminas, libretas y pegatinas.