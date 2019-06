Zapatero: "Estoy convencido de que habrá un Gobierno de Sánchez en plazo"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este lunes “convencido” de que Pedro Sánchez logrará sacar adelante la investidura y “formar un Gobierno en plazo”, ya que “las fuerzas políticas que no desean una repetición electoral van a hacer todo lo que esté en su mano”.



“El resultado electoral ha sido muy claro, solo hay una alternativa para la presidencia, que es Pedro Sánchez; a partir de ahí vamos a tener unos días o semanas de intensificación del diálogo, pero lo razonable y probable es que será investido”, ha asegurado Zapatero en declaraciones a la prensa antes de ofrecer una conferencia en Santiago de Compostela.



En este sentido, el expresidente considera que Sánchez “será investido”, ya que las fuerzas políticas que le pueden dar respaldo “van a ser responsables para que ésta se produzca y no tengamos un escenario de otra naturaleza”.



“Es tan evidente que estamos viendo que hasta en el PP y en Ciudadanos hay dudas sobre si se deberían abstener ante la investidura”, ha añadido el exdirigente socialista, quien ha augurado que España se dirige a un momento político en el "que las mayorías son difíciles y la estabilidad se va a tener que trabajar día a día, lo que supone más dosis de diálogo”.



Zapatero no se ha querido pronunciar sobre las mayorías que podrían facilitar la investidura, toda vez que “eso es algo muy personal” y “quien va a ser investido es quién sabe cuál es el escenario y cuáles son los límites y las condiciones para obtener una mayoría”.



Una mayoría, ha dicho, que Sánchez “se merece”, ya que “la voluntad de los ciudadanos ha sido muy clara”.



“Lo que me parece importante es que cada fuerza política sea consciente de qué quiere representar, el PSOE ha tenido históricamente, y es comprensible, una vocación de formar gobiernos autónomos, ya que tiene esa vocación de fuerza mayoritaria”, ha explicado el expresidente.



Con relación a “otros partidos de la izquierda”, en referencia a Unidas Podemos, Rodríguez Zapatero ha señalado que "tienen relativamente poco tiempo y están definiendo su actitud, si quieren colaborar desde fuerza o desde dentro”, ante lo que ha precisado que "lo bueno en democracia es que se sepa cuál es el objetivo claro y se explique bien”.



En opinión del socialista, esta posición "facilitaría mucho el diálogo que va a haber entre PSOE y Unidas Podemos y tendría una importancia política".



Con todo, ha insistido, en que para él "lo importante es el programa que se apruebe” y, precisamente en ese sentido, ha reivindicado la relevancia del discurso de investidura, que tiene un "gran valor político”.



Por último, Rodríguez Zapatero ha apuntado que "a partir de ahí, nadie puede en estos momentos pronosticar el desenlace”, toda vez que la política “es así de fluida”.



El expresidente se ha desplazado hasta la capital gallega para ofrecer una conferencia en el marco de los 'Luns do Ateneo' organizados por el Ateneo de Compostela- bajo el título “Democracia es diálogo”, que ha pronunciado ante un Auditorio del Hostal de los Reyes Católicos totalmente lleno.



Antes de la conferencia, Zapatero se ha saludado con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y el futuro alcalde de Santiago, el socialista Xosé Manuel Sánchez Bugallo.



También ha intercambio cordialmente unas palabras con el presidente de la Xunta de Galicia y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que participaba en otro evento que se celebraba en el mismo hotel compostelano