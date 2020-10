Yolanda Díaz, a ministra de Unidas Podemos máis valorada polos seus votantes

A galega Yolanda Díaz é a ministra de Unidas Podemos mellor valorada polos votantes da formación, con mellor nota mesmo que o líder do partido morado, Pablo Iglesias, e que a tamén compañeira de gabinete Irene Montero, segundo se reflicte na enquisa do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) do mes de outubro, feita pública este xoves.

A ministra de Traballo figura en cuarto lugar na lista de ministros mellores valorados no barómetro do CIS, por detrás da vicepresidenta Nadia Calviño, a única que aproba cunha nota media de 5, e dos ministros Salvador Illa (Sanidade) e Margarita Robles (Defensa), ambos con 4,7.

Yolanda Díaz saca unha nota media de 4,7 puntos no conxunto da enquisa, pero se cruzamos as respostas co recordo de voto dos entrevistados, os votantes de Unidas Podemos nas eleccións de novembro de 2019 outórganlle un notable, concretamente 7,3 puntos.

É unha nota superior á que, entre os electores de Unidas Podemos, cultivan o vicepresidente Pablo Iglesias, líder do partido, que queda nos 6,6 puntos, e a ministra de Igualdade, Irene Montero, que obtén unha nota de 6,4 entre os seus votantes.

Garzón, mellor que Iglesias pero por detrás da ministra

Nin sequera o coordinador de Esquerda Unida, Alberto Garzón, que en enquisas do CIS de hai un ano xa sacaba mellor nota que Iglesias na valoración de líderes, chega aos niveis da ministra de Traballo. En concreto, o ministro de Consumo obtén 6,8 puntos no electorado de Unidas Podemos, medio punto por baixo de Yolanda Díaz.

En todo caso, o ministro proposto por Unidas Podemos que saca peor nota é o titular de Universidades, Manuel Castells, ao que os electores da coalición só outorgan pouco máis dun aprobado, 5,6 puntos, o que fai que a súa media xeral quede en 3,4.