Díaz arenga a los suyos en Ferrol: "Solo podemos ganar a Feijóo si estamos convencidos"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamó este jueves desde Ferrol a encarar la recta final de la campaña electoral de Galicia en Común-Anova Mareas para las autonómicas del domingo con fuerza porque "solo se puede ganar y derrotar a Feijóo si estamos convencidos".

Los asistentes al mitin recibieron a Díaz con camisetas con su cara y el lema 'Eu fago barcos', que algunos acabaron poniéndose en la cabeza para protegerse del sol del mediodía. Visiblemente emocionada, Díaz comenzó el mitin recordando que este jueves está en la casa que añora desde Madrid. "Estoy en mi casa, estoy orgullosa de ser de aquí, hago lo que hago porque esta ciudad me enseñó cómo hacer las cosas", dijo.

"Hacer barcos" —señaló en referencia a las camisetas que portaban sus vecinos— "no es solo construir esos buques que tenemos en nuestra ría; hacer barcos es un modo de vida que únicamente se puede mantener si se aleja al PPdeG de la Xunta de Galicia". Por ello, Díaz pidió confianza para conseguir este objetivo porque "no se puede ganar si no estamos convencidos de que podemos". "Si vosotros queréis, Feijóo está fuera", proclamó la ministra, que pidió una participación masiva este domingo.

"Se puede gobernar para la gente de lo común porque la mayoría social somos los trabajadores y las trabajadoras", subraya Díaz

La responsable de Trabajo en el Gobierno central criticó que el presidente gallego lleva más de una década gobernando en la comunidad pero dice que "no es responsable de nada" porque es un "presidente virtual" que no es suficiente para dirigir Galicia y menos en un escenario complicado, como el que se presenta.

A partir de ahí, defendió que Galicia necesita ahora más que nunca de un jefe del Ejecutivo que sepa que "se puede gestionar la crisis pensando en la gente y que se puede gobernar para la gente de lo común porque la mayoría social somos los trabajadores y las trabajadoras". Ese es el modelo con el que aseguró que se está gobernando en el Estado y es la fórmula que Galicia en Común quiere que se replique en la Xunta.

Junto a Díaz, el candidato a la presidencia de la Xunta por Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, prometió futuro para la comarca ferrolana y aseguró que una de las principales decisiones que tomará si se sienta en San Caetano es "levantar el teléfono" para buscar todas las alternativas que permitan "dar carga de trabajo a esta comarca que tanto lo necesita".

Gómez-Reino: "La Galicia del futuro se construye en común, así que a movilizarse"

El aspirante a la Xunta destacó también que el próximo Gobierno gallego velará por la "regeneración de la ría de Ferrol y del resto de las rías" porque, a diferencia del PPdeG, Galicia en Común es consciente de que son "un elemento fundamental de nuestro país".

Objetivos, defendió Gómez-Reino, que están cerca porque en la comunidad "se nota que hay hambre de cambio pero todavía hay que activarlo más" y hasta el domingo toca "pelear cada voto". "La Galicia del futuro se construye en común, así que a movilizarse, adelante a hacer barcos porque estamos muy cerca de acabar con la Galicia en blanco y negro y construir una Galicia libre a altura de nuestro pueblo", proclamó.

El número tres de la candidatura por la provincia de A Coruña, Martiño Noriega, acusó a Feijóo de mantener una "relación tóxica" con los gallegos a los que dice "querer mucho" pero sin preocuparse por ellos. "Feijóo es una persona tóxica para este país y a las personas tóxicas hay que alejarlas", por lo que aseguró que la cita con las urnas de este domingo debe ser empleada para este fin.

El acto estuvo conducido por el exregidor ferrolano y actual portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, recibido por los asistentes al grito de "¡alcalde, alcalde!".

Gómez-Reino critica el "interés electoral" de Feijóo ante el brote de A Mariña

Antón Gómez-Reino quiso enviar un mensaje de ánimo a los habitantes de A Mariña, que "están pasando días difíciles" y acusó a Alberto Núñez Feijóo de actuar por "interés electoral". En el mitin en Ferrol, el candidato criticó la convocatoria de las elecciones autonómicas "en medio de una pandemia" y avisó de que Galicia en Común está "vigilando la ocultación de datos, el control de los medios públicos y el control de los derechos fundamentales".



Empleo en Alcoa y el naval

El candidato de Galicia en Común aseguró también que su formación "defiende Galicia", por lo que prometió que si logran entrar en el Gobierno autonómico aplicarán el Estatuto de Autonomía "que tiene competencias en materia industrial", con el objetivo de "salvar los puestos de trabajo" en Alcoa y conseguir "carga de trabajo" en los astilleros de Ferrol.