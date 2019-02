Xuntos solicita a suspensión do funcionario condenado polo enchufe da cuñada de Silva

O portavoz de Xuntos, Carlos Armada, entregou este luns no rexistro do Concello de Vigo unha solicitude formal de suspensión cautelar do funcionario Francisco Javier Gutiérrez Orue tras ser condenado a máis de 5 anos de cárcere por utilizar "o diñeiro dos vigueses para pagar favores á tenente de alcalde e presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, enchufando á súa cuñada".

Armada asegura que é "vergoñoso" que este funcionario siga no seu cargo e insiste en que a pesar de que a sentenza non sexa firme, é "significativa", polo que "cremos que non pode seguir traballando no Concello nun cargo de responsabilidade. Quen nos di que non vai seguir facendo favores se xa os fixo".

O escrito presentado este luns pola mañá está dirixido á alcaldía e nel tamén solicitan que lles permitan participar no pleno extraordinario que se celebra este mércores a petición do PP para tratar este asunto.

MARISQUIÑO. Doutra banda, Armada anunciou que van recorrer á Audiencia a decisión da Fiscalía, admitida pola xuíza do caso do accidente do Marisquiño, que lles obriga a pagar unha fianza de 12.000 euros para manterse como acusación particular nesta causa. "Cremos que a audiencia nos vai a rebaixar a fianza porque 12.000 euros son excesivos", dixo á prensa.