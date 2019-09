A Xunta velará polo mantenemento do emprego en Povisa no caso da súa venda

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que a administración autonómica velará polo cumprimento do concerto entre o Servizo Galego de Saúde (Sergas) e o hospital Povisa, no caso da súa venda, así como polo mantemento do emprego.

En declaracións aos medios en Vigo, Rueda lembrou que o de Povisa é un concerto "importante", en virtude do cal ten asignadas 135.000 cartillas de pacientes de Vigo, O Morrazo e Val Miñor.

Fontes de Povisa recoñeceron este domingo que hai negociacións para a súa venda a Ribera Salud, cuxo accionista maioritario é a estadounidense Centene Corporation, igual que con "distintos grupos interesados" neste hospital, pero de momento esas conversacións "non se concretaron en ningún acordo".

Alfonso Rueda comentou respecto diso que se trata dun hospital privado e por tanto a Xunta "non pode entrar niso", pero si pode entrar en que o concerto co Sergas, vixente até 2022, siga mantendo a mesma calidade e iso é o que imos esixir. Se así é, a Xunta non ten máis que dicir", resumiu.

O vicepresidente da Xunta afirmou que o nivel asistencial que vén prestando neste hospital vigués "é adecuado e os usuarios están satisfeitos", por iso é polo que a prioridade é que se manteña nas mesmas condicións "con independencia de quen sexa o propietario", e para ese efecto reclamará información á dirección do hospital.