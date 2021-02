La Xunta no recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincia de A Coruña que ratifica la titularidad del Estado sobre el pazo de Meirás pero que reconoce el derecho de los herederos de Francisco Franco de percibir una compensación por los gastos de mantenimiento del inmueble desde 1975 al entender que hicieron uso de él sin mala fe. La razón es que considera que "o importante" es la recuperación del palacete para el patrimonio público, mientras que la indemnización a los Franco son "cuestións técnicas".

Presentar recurso "reborda o ámbito competencial" de la Administración autonómica, afirmó el director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del BNG Luis Bará. La Xunta seguirá así la línea del Gobierno central, que decidió no elevar la causa al Tribunal Supremo al haber desestimado ya la Audiencia Provincial las pruebas aportadas para demostrar la "mala fe" de los herederos del dictador en cuanto a la posesión ilícita del inmueble, por lo que, según la Abogacía del Estado, hace inviable el recurso de casación porque en ningún caso puede basarse en una "revisión probatoria". Una vía que, en cambio, sí anunciaron que explorarán por su cuenta la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y la ciudad herculina a fin de intentar evitar este pago a los Franco.

"Se non se recorre, estamos a reforzar a posición dos Franco, que si anunciaron que presentarán o recurso de casación", argumentó Bará

Al respecto, el alto cargo de la Consellería de Cultura recordó que, como parte coadyuvante en la demanda, la Xunta "respecta" los argumentos esgrimidos por los magistrados para decretar que los Franco sean compensados económicamente. "Non vou valorar unha sentenza dunha Audiencia Provincial. Pronunciámonos respectando a sentenza do xulgado de primeira instancia e igual coa da Audiencia Provincial", incidió Lorenzo, que apeló a la separación de poderes y la independencia judicial para no entrar en consideraciones sobre los términos del fallo.

Por su parte, el parlamentario nacionalista advirtió de las "consecuencias a futuro" que, a su juicio, puede acarrear la sentencia sobre Meirás en otros procesos de recuperación de bienes "espoliados" por la dictadura y que permanecen en posesión de los Franco, como la Casa Cornide de A Coruña o las estatuas del pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago.

Para Bará, aparte de desprender "un insoportable tufo franquista" con valoraciones "ideolóxicas e sesgadas" que "mudan" el relato histórico, el fallo de la Audiencia "é inasumible" y "debe recorrerse ante el Supremo" en aras de la "verdade" y en reconocimiento "da memoria das vítimas" y del trabajo desempeñado en los últimos 40 años por personas y colectivos en defensa de la memoria histórica. "Se non se recorre, estamos a reforzar a posición dos Franco, que si anunciaron que presentarán o recurso de casación", argumentó el político vilaboés, que afirmó que el proceder de las instituciones revela "un acordo tácito entre Xunta, Estado e Franco para esta solución de conveniencia: uns quedan co pazo e os outros coa pasta".

Sin embargo, Lorenzo opinó que la sentencia del tribunal "matiza" aspectos de la dictada en primera instancia, pero dijo no compartir algunos de los calificativos utilizados por Bará sobre el estamento judicial ni sobre supuestos delitos no investigados de la dictadura.

INVENTARIO DE BIENES. Sobre el requerimiento de realizar un inventario de bienes en manos de la Franco, Lorenzo recordó que en 2019 fue rechazada en la Cámara autonómica una iniciativa que solicitaba este estudio. "Entendo que forma parte da estratexia do seu grupo parlamentario, que é totalmente lexítima", apostilló.