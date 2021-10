La Xunta ve "denunciable" ante la Unión Europea la compensación a Audasa por obras

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha informado este lunes que la Xunta hará "las gestiones oportunas" para remitir al Ministerio de Transportes informes que alertan sobre las "subidas excesivas" de los precios en la AP-9.

Así lo ha señalado tras ser preguntada por los medios sobre el informe de la Comisión Galega da Competencia que señaló como "excesivas" las subidas del precio de dicha autopista. Vázquez expuso que este texto demuestra que "la compensación es denunciable ante la Unión Europea".

En esa línea, la conselleira también ha recordado otro informe del Consello Consultivo de Galicia que hablaba del "enriquecimiento injusto" que se había producido respecto a este tema.

GLOBO SONDA. Asimismo, cuestionada por la propuesta del Gobierno para que los ciudadanos paguen una cuota anual por el uso de las autopistas, la representante de la Xunta ha tildado esta idea de "globo sonda".

Vázquez ha considerado que "no se conocen" los detalles de esta proposición, y por ello no quiso hacer valoraciones al no haber "una propuesta sería".