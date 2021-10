Xunta e USC asinarán un convenio para que Siri e Alexa falen galego

A Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) asinarán a próxima semana o primeiro convenio para o desenvolvemento do programa que pretende introducir a lingua galega nas contornas informáticas nos que os usuarios interactúan a través da voz, como as aplicacións Siri ou Alexa.

O acordo entre o Executivo galego e a institución académica da capital autonómica foi avanzado polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, durante a súa intervención ante a Comisión 4ª do Parlamento, onde respondeu a unha pregunta formulada polo Grupo Popular.

A través deste convenio, ao que achega a Xunta 60.000 euros e a universidade outros 90.000, investigadores do Citius e do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) levarán a cabo as primeiras contratacións para a elaboración do proxecto.

Trátase do primeiro paso para o desenvolvemento do proxecto Nós, ao que a Administración autonómica prevé destinar 15,5 millóns de euros para introducir o galego entre os idiomas que usan as aplicacións informáticas accionadas por voz e outros sistemas como correctores, tradutores automáticos e procesadores de texto.

Unha iniciativa que, como apuntou o responsable de Política Lingüística, figura na candidatura galega para optar a fondos europeos Next Generation e que, di, espertou o interese doutros gobernos autonómicos con lingua propia.

En todo caso, a pesar de que o convenio que será asinado coa USC será o primeiro para a súa posta en marcha, Valentín García apuntou que xa se produciron os primeiros pasos para o desenvolvemento dun proxecto que definiu como "moi ambicioso" e que "vai máis aló" do ámbito "meramente" lingüístico.

OBXECTIVOS DO PROXECTO. O proxecto Nós abarca o deseño de varios recursos para que o galego figure entre as opcións lingüísticas dos apartos de última xeración. En primeiro lugar, desenvolverase un sintetizador de voz que permita a terceiros incluír nos seus produtos voces artificiais de alta calidade en galego e posibilite escoller xénero, idade, etcétera.

Un segundo apartado será un reconocedor de fala que permita a interacción persona-máquina ou a substitución automática. O terceiro, un xerador de lingua natural, que converta datos estruturados en oracións en galego, tanto textuais como orais.

Tamén está prevista a creación dun sistema de diálogo xenérico, isto é, un axente conversacional textual en galego de carácter xeral, que poderá ser adaptado a dominios específicos por terceiros.

Igualmente, un sistema de resposta a preguntas, tanto a través de texto como de voz; un tradutor automático a outras linguas e viceversa, con entrada textual ou por voz e un sistema de corrección lingüística automática, tanto ortográfica como léxica e gramatical.