La Xunta ultima las alegaciones para defender su ley del litoral frente al Gobierno: "Imos gañar"

La Xunta defenderá su ley del litoral hasta el final, para lo que ya trabaja en la preparación de las alegaciones frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el texto, parte del cual fue suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). "Imos gañar", sentenció la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, en una comparecencia parlamentaria en la que se mostró muy dura con el Ejecutivo estatal y la oposición gallega.

Vázquez recordó que el recurso contra la ley gallega tiene "moito máis de político que de xurídico", por lo que la Xunta peleará por revertirlo. Por un lado, con las alegaciones; por el otro, demandando al Gobierno central que retire este recurso a través de una carta enviada a Transición Ecológica con esta petición; y por último, formando un frente común con la oposición en defensa de la gestión propia de la costa gallega.

Precisamente a BNG y PSdeG se dirigió la conselleira para pedirles apoyo, ya que de no sumarse "acabarán quedando como uns vendidos que se puxeron ao lado de Pedro Sánchez e non do lado dos galegos". Y en su cabreo, llegó a afirmar que "non lles vai votar nin Deus", lo que irritó a alguno.

A nivel práctico, cree que el recurso del Gobierno supone "un ataque" contra la costa gallega, por lo que "están en perigo" más de 4.000 edificaciones y más de 100 empresas. "Están optando por deslocalizar empresas" en una costa "onde non pode haber vestixio humano en 2045". Sobre esto, asegura que están en riesgo inversiones para un sector con 40.000 empleos y una actividad que supone el 5% del PIB.

Sobre los argumentos, la vicepresidenta insiste en que la norma es constitucional y que no es necesario modificar el Estatuto para tener las competencias de litoral como "demostra" el acuerdo del PSOE con el PNV en esta materia. "O que nos están negando a nós acaban de darllo ao País Vasco".

Pone el ejemplo de que en Esteiro (Muros) hay 40 viviendas a las que llegó notificación del catastro de que terrenos dejaban de ser de sus titulares. Pero en Hondarribia se pactó con el PNV un expediente de desafección para un espacio destinado a práctica deportiva.

El BNG tildó su intervención de "puro mitin electoral" y el PSdeG de "populista e irresponsable". Pero en sus turnos de réplica, la conselleira defendió que ella emplea una "lingua coloquial" y habla con "franqueza". "Prefiro que me tilden de macarra a ser unha submisa", zanjó.

"Non" a la ley del BNG

Antes, el PPdeG había vetado por segunda vez en seis meses la toma de consideración del Parlamento de una proposición de ley del BNG —con abstención del PSdeG— para defender en el Congreso el traspaso a Galicia de la gestión del litoral. El BNG buscaba "vencer os obstáculos " de la ley paralizada ahora en el TC, pero los populares fueron contundentes en su no: "Galicia xa aprobou unha lei do litoral, non precisa outra".