El Gobierno gallego ha trasladado a los sindicatos una propuesta de oferta pública de empleo en la administración que asciende a 1.370 plazas entre aquellas de acceso libre y las destinadas a la estabilización y a la promoción interna del personal. La semana pasada se dio a conocer el proyecto de orden de la convocatoria, en el que se incluían al menos unas 635 plazas pero que dejaba fuera a aquellas destinadas a la estabilización de los trabajadores y solo se mencionaban las vinculadas a la tasa de reposición por jubilaciones, fallecimientos o renuncias.

La propuesta trasladada este lunes a los sindicatos amplía la premisa inicial y contempla 1.006 plazas de acceso libre, entre nuevos efectivos y estabilizaciones. Además reserva un total de 364 para promoción interna y para el proceso de funcionarización voluntaria pactado con CC OO y UGT, en el marco del acuerdo de concertación para la mejora de las condiciones del empleo público.

De este modo, el borrador del decreto abarca 204 plazas reservadas para la promoción interna del personal funcionario a las que podrán acceder aquellos empleados que cuentan con plaza fija y quieren opositar para lograr un ascenso.

Otras 160 se enmarcan en el citado proceso de funcionarización del personal laboral fijo, destinadas a modificar el régimen jurídico del trabajador (que pasará de empleado laboral fijo a funcionario de la Administración).

ACCESO LIBRE. Sin embargo, el grueso de la oferta se concentra en las plazas de acceso libre, que superan el millar. El mayor número se concentra en auxiliares de clínica, con 138; agentes técnicos facultativos, con 101 en la especialidad de jardín de infancia; o 19 en la escala de técnicos facultativos con especialidad en enfermería, entre otros.

Por otro lado, se incluyen 49 para ingenieros técnicos, 45 de ingenieros o 35 para ciencias.

En el ámbito administrativo, destacan 79 plazas para el cuerpo superior (A1), 81 para gestión (A2), 51 para C1 (administrativo), 61 para el cuerpo auxiliar (C2) y 47 para la agrupación profesional de personal subalterno (AP).

TASA "IMPUESTA". La Consellería de Facenda ha destacado que la oferta supone "agotar un año más" la tasa de reposición "impuesta por el Gobierno central" y ha recordado que la Xunta ha solicitado "en sucesivas ocasiones" la eliminación de esta limitación "que impide proceder a convocatorias más amplias". Al respecto, ha señalado que el pasado año trasladó una propuesta formal de reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para eliminar la tasa y garantizar la estabilidad laboral y la reducción de la temporalidad entre los trabajadores de la administración.

Desde CC OO, por su parte, Emilio Doforno ha valorado la propuesta porque "va en la línea" de la del pasado año, llevando la tasa de reposición y la promoción interna al "máximo posible". "En conclusión es favorable y esperamos poder llegar a un acuerdo", ha añadido, para destacar que la propuesta da continuidad al acuerdo suscrito en 2019 de estabilización y consolidación de plazas que llevan más de tres años ocupadas temporalmente y al proceso de funcionarización.

FALTA DE NEGOCIACIÓN. El proceso ha recibido críticas tanto del sindicato CIG como de CSIF. Desde esta organización, José Francisco Sanchez-Brunete ha lamentado la oferta "raquítica" impulsada por el Gobierno gallego y la falta de negociación, sobre todo teniendo en cuenta el número de jubilaciones y la posibilidad de convocar cientos de ellas para promoción interna. "Tendría que haber muchas más y sobre todo incrementar muchísimo en promoción interna"; ha considerado, para alegar que esta Ope está caminando hacia el 25 por ciento en este tipo de plazas, que en otros ámbitos como en el Sergas se sitúa en el 50 por ciento del total de la oferta.

Desde CIG, Alexandre Prieto ha censurado que la Xunta se limita a "pasar el rodillo" y a "cumplir con lo mínimo", convocando a los sindicatos para leerle "los números. "Esto no es negociar", ha criticado, para reprochar que la Xunta convocó a los representantes de los trabajadores sin ofrecerles los anexos con las plazas desagregadas (los remitió con posterioridad a la reunión).

Sobre las plazas en sí, ha reconocido que permiten "recuperar un poco" de los puestos de trabajo "destruidos estos años", pero que "aún así" sigue sin completarse este proceso al tiempo que se mantiene una "altísima temporalidad" en la administración gallega al nutrirse de este tipo de contrataciones durante los años de restricciones y crisis económica.

Admitidos más de 8.500 aspirantes en las pruebas para cubrir 1.311 plazas de varias categorías del Sergas

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica en su edición de este lunes la relación provisional de admitidos y excluidos, así como los exentos y no exentos del ejercicio de lengua gallega, que suman 8.579 aspirantes, en las pruebas selectivas para el acceso a 42 categorías/especialidades de personal licenciado sanitario y seis de personal técnico sanitario, para cubrir 1.311 plazas correspondientes a las ofertas acumuladas de 2018-2019 y 2020.



Así lo ha informado la Consellería de Sanidade en un comunicado de prensa, en el que explica que de estas 1.311 plazas, 996 corresponden a 42 categorías de personal licenciado sanitario, de las que 89 son de médico de urgencias hospitalarias, 10 de médico asistencial del 061, cinco de médico de admisión y documentación clínica; y 892 a 39 especialidades de facultativo de área.



Las 315 plazas restantes corresponden a personal técnico sanitario de las especialidades de farmacia (86), laboratorio de diagnóstico clínico (104), imagen para el diagnóstico (63), higiene bucodental (10), anatomía patológica y citología (41) y radioterapia (11).



Sanidade concreta que en estas pruebas resultaron admitidos, con carácter provisional, un total de 8.579 aspirantes y han sido excluidos el 5,5 por ciento de los profesionales inscritos. Además, el 22,16% de las personas aspirantes inscritas deberán realizar la prueba de lengua gallega, al no resultar exentas de dicho ejercicio, puntualiza, "por no estar en posesión del Celga o certificado acreditativo del conocimiento de gallego correspondiente".



La Xunta destaca también que el 12,97 por ciento de las inscripciones para este proceso se formalizaron por personas residentes en ayuntamientos de fuera de la Comunidad gallega. El 61% de los admitidos tienen menos de 40 años y el 80% son mujeres.



PROMOCIÓN INTERNA

Asimismo, ejercen su derecho a la promoción interna un total de 284 aspirantes, todos ellos profesionales del Sergas, con vinculación fija que desarrollan sus funciones en otra categoría profesional del mismo o inferior nivel de titulación.



La Consellería de Sanidade ha indicado que está previsto que los ejercicios de la fase de oposición para el acceso a estas categorías se realicen a partir de la segunda quincena de septiembre.