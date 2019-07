La Xunta tira de crédito para cubrir los 530 millones que le debe el Estado

La deuda de 700 millones que mantiene el Gobierno central con Galicia está generando tensiones de tesorería en las cuentas autonómicas y amenaza con abrir en ellas un agujero considerable, algo que por el momento Facenda evita tirando de créditos.

Una situación insólita en la Xunta y para la que "só hai unha única alternativa posible: pagar o que se debe". Así de contundente se mostró este jueves Alberto Núñez Feijóo tras un Consello en el que se empezó a estudiar la afectación que puede tener este escenario en la contabilidad de la comunidad.

Aunque los compromisos adquiridos por el Estado con la Xunta ascenderían a 700 millones, preocupan especialmente 530 porque fueron incluidos en los presupuestos gallegos: 330 millones de las entregas a cuenta de 2019 comprometidas por el Gobierno socialista en julio de 2018 y otros 200 de la devolución de las mensualidades del Iva comprometidas por la ministra de Hacienda en agosto de 2018. Los 170 restantes hasta 700 serían el pago como comunidad cumplidora, pero es una transferencia menos conflictiva al no estar presupuestada.

Mientras en Madrid PSOE y Podemos siguen enzarzados en su negociación para formar Gobierno, en Galicia la Xunta trata de planificar su presupuesto

Cerrado el primer semestre del año sin ingresos ni atisbo de ellos, las alarmas empiezan a encenderse en la Xunta. Por ello, Feijóo recordó que el Parlamento demandó —con la abstención del PSdeG— este miércoles ese pago y la Xunta cumplirá ese mandato de forma inmediata. "Son 700 millóns para seguir pagando facturas, pagando nóminas e pagando o que se debe na comunidade".

"Estamos entrando no último semestre do ano e só temos escusas: a escusa de que o Goberno está en funcións, pero o Consejo de Ministros reúnese; a escusa de que non houbo orzamentos, pero todos lembramos os venres sociais, nos que se aprobaron decenas de reais decretos lei pero ningún en relación coa sanidade, a educación e os servizos sociais das comunidades autónomas", denunció este jueves Feijóo, que lamentó que "con escusas non podemos pagar as nóminas nin as facturas".

Tras evidenciar que al Gobierno central le sobran mecanismos legales para pagar y citar antecedentes como los decretos lei de 2016 en materia de empleo o medidas tributarias contra el déficit, Feijóo da por hecho que lo que le falta al equipo de Sánchez es voluntad. Y de seguir enrocado en esa postura, Galicia no recibiría esos 530 millones, "un diñeiro que é noso", en el verano de 2021, cuando se liquide la financiación de 2019.

Pese a lo negativo del escenario financiero, Feijóo dejó claro que su Ejecutivo no baraja efectuar recortes en los presupuestos sino que opta por acudir a una "línea de crédito" para conseguir ese dinero que no recibe del Estado, pese a que eso implique "pagar os gastos". "Se hai unha débeda a Adminstración ten que pagala; o que está en xogo é a sanidade, a educación e os servizos sociais de Galicia", alertó el presidente.

"Salvo que legalmente sexa a única opción", admitió Feijóo, el Ejecutivo autonómico preferiría elaborar un nuevo presupuesto para 2020

Por último, lamentó que la "inestabilidade" política que padece España "non é culpa" de ninguna comunidad. "Alguén ten que gobernar este país", declaró visiblemente molesto Feijóo.

PRESUPUESTO. Mientras en Madrid PSOE y Podemos siguen enzarzados en su negociación para formar Gobierno, en Galicia la Xunta trata de planificar su presupuesto de 2020 en un escenario de total incertidumbre.

Así, Feijóo explicó este jueves que las únicas opciones que tiene la Consellería de Facenda son ir elaborando un borrador de las cuentas "con criterios de precaución presupuestaria" o bien prorrogar las actuales, aunque ese no es su deseo. "Salvo que legalmente sexa a única opción", admitió Feijóo, el Ejecutivo autonómico preferiría elaborar un nuevo presupuesto para 2020.

En ese sentido, el presidente y líder del PPdeG recordó que Galicia goza de "estabilidade política e parlamentaria" suficiente para tener prespuestos, por lo que no se debería castigar a la comunidad por la inestabilidad existente a nivel estatal.